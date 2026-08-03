时政

☀️越通社早安咖啡（2026.8.3）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

vnanet-potal-hoi-nghi-ngoai-vu-toan-quoc-lan-thu-22-8928345.jpg
8月2日下午，第22次全国外事工作会议在河内召开。图自越通社

越通社河内——·8月2日下午，在第33次外交工作会议框架内，以“提升地方外事工作水平，有效汇聚国际资源服务发展”为主题的第22次全国外事工作会议在河内召开。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持会议。来自中央各部委、地方、地方外事机构以及越南驻外代表机构的500余名代表出席会议。阅读

·据越通社驻欧洲记者报道，7月31日，越南政府副总理阮文胜到访并与泛欧交易所(Euronext)及荷兰金融市场管理局（AFM）领导举行工作会谈。

vnanet-potal-hon-9200-nguoi-van-song-o-noi-so-tan-sau-dong-dat-tai-nhat-ban-8928290.jpg
在熊本县宇城市疏散点暂住的受地震影响民众。图自越通社

·据最新消息，截至8月2日上午，除一名劳动者遇难和一人受伤外，尚未收到日本熊本县地震中新增越南人伤亡的报告。此前，8月1日，当地越南人已为在地震中遇难的越南公民陈文山举行葬礼。 阅读

·在《2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划》实施细则草案中，越南卫生部首次提出面向40岁及以上人群开展为老年生活做准备的知识与技能指导及普及工作。

·越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策

·截至7月30日，越南各部委、地方已对4.3万多份规范性法律文件进行了初步全面核查，确定了需要修改、补充、替换或废止的内容。这是继续识别和处理法律体系“堵点”、服务新阶段完善体制要求的重要基础。

·在实现2026年农林渔业出口额达740亿美元的目标中，果蔬行业有望继续成为重要的增长动力。凭借两位数的增长势头以及巨大的市场空间，随着种植基地代码和包装厂代码的瓶颈逐步被破解，该行业正迎来着突破发展的良机。

·7月31日晚，越南驻斯里兰卡大使馆同越旅行社（Viettravel）及海利斯集团（Hayleys Group），在斯里兰卡首都科伦坡联合举行了主题为“越南——无尽奇观的世界”的越南旅游推广活动。

·岘港肿瘤医院表示，该院近日发现一例同时伴有EGFR和ALK双重基因突变的非小细胞肺癌患者。这种同时存在两种驱动基因突变的情况，在世界医学文献和临床实践中均被认为极为罕见。

·8月2日晚，嘉莱省文化体育旅游厅与越南武术联合会在归仁坊阮必成广场联合举行2026年第九届越南传统武术国际节开幕式。( 完 )




越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #越通社早安咖啡
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

研讨会现场。图自越通社

菲德尔·卡斯特罗同志——越南人民的伟大朋友

8月3日，胡志明国家政治学院在河内举行“菲德尔·卡斯特罗同志——古巴革命的伟大领袖、坚强的国际战士、越南人民的伟大朋友”学术研讨会。这是具有深远意义的政治—学术活动，旨在纪念菲德尔·卡斯特罗·鲁斯主席诞辰100周年。

第十六届国会第一次非常规会议。图自越通社

第十六届国会第一次非常规会议：大力减少有条件的经营行业

8月3日下午，在越南第十六届国会第一次非常规会议分组讨论中，与会代表就《投资法》第6条及附录4（有条件经营行业目录）修订补充法展开讨论。会议认为，减少有条件经营行业应坚持实质性改革，不仅追求数量减少，更要切实降低企业合规成本，改善投资营商环境。

国会经济与财政委员会主任潘文买发表讲话。图自越通社

越南第十六届国会首次非常规会议：高效开发资源 坚定维护国家主权

越南第十五届国会第一次非常规会议8月3日上午继续举行。会议听取了关于3 项法案的呈文和审查报告，包括：《关于处理与国有经济、民营经济和创新创意相关违法行为的特殊机制和政策的决议》；《关于为在安江省富国特区服务于 2027 年 APEC会议的工程项目排忧解难的特殊机制和政策的决议》以及《石油法（修正案）》。

安江省富国特区APEC领导人会议中心项目施工现场。图自越通社

为富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目破除法律障碍

在富国特区开展的2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议一系列配套服务项目在审批手续与建设同步推进的情况下实施。为避免在建项目停滞，确保这一重要外交活动如期举行，政府建议国会出台一项决议，其中设立多项特殊机制，着力破解项目实施过程中出现的法律障碍。

越南研究中心主任、教授成汉平 图自越通社

越共领导层具有提前谋划在未来预防风险的能力

中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。

越俄联营公司（Vietsovpetro）白虎油田二号中央技术平台。图自越通社

体制——开启新发展空间最重要的“钥匙”

越共第十四届中央委员会第三次全体会议通过的关于越南发展模式转型的第19号决议（19-NQ/TW）明确指出：“国家发展模式转型，首先要实现体制突破，革新国家组织、治理和运行方式，形成新的发展能力。”

得于乡公共行政服务中心。图自越通社

破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实

得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。

越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议。图自越通社

国会主席陈青敏：立法要为发展开路

8月2日，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议，就越南第十六届国会第一次非常规会议的重点内容进行讨论并统一认识。

越南工贸部副部长阮生日新在会议发言。图自moit.gov.vn

第33次外交会议：外交赋能新时代发展

8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。开幕式上，各部门各地方代表在作专题发言中深入分析各领域实际数据，并提出了一系列具有突破性的解决方案，共同服务新时代越南对外工作大局。