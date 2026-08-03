☀️越通社早安咖啡（2026.8.3）

8月2日下午，第22次全国外事工作会议在河内召开。图自越通社

越通社河内——·8月2日下午，在第33次外交工作会议框架内，以“提升地方外事工作水平，有效汇聚国际资源服务发展”为主题的第22次全国外事工作会议在河内召开。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持会议。来自中央各部委、地方、地方外事机构以及越南驻外代表机构的500余名代表出席会议。阅读



·据越通社驻欧洲记者报道，7月31日，越南政府副总理阮文胜到访并与泛欧交易所(Euronext)及荷兰金融市场管理局（AFM）领导举行工作会谈。



在熊本县宇城市疏散点暂住的受地震影响民众。图自越通社

·据最新消息，截至8月2日上午，除一名劳动者遇难和一人受伤外，尚未收到日本熊本县地震中新增越南人伤亡的报告。此前，8月1日，当地越南人已为在地震中遇难的越南公民陈文山举行葬礼。 阅读



·在《2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划》实施细则草案中，越南卫生部首次提出面向40岁及以上人群开展为老年生活做准备的知识与技能指导及普及工作。



·越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策



·截至7月30日，越南各部委、地方已对4.3万多份规范性法律文件进行了初步全面核查，确定了需要修改、补充、替换或废止的内容。这是继续识别和处理法律体系“堵点”、服务新阶段完善体制要求的重要基础。



·在实现2026年农林渔业出口额达740亿美元的目标中，果蔬行业有望继续成为重要的增长动力。凭借两位数的增长势头以及巨大的市场空间，随着种植基地代码和包装厂代码的瓶颈逐步被破解，该行业正迎来着突破发展的良机。



·7月31日晚，越南驻斯里兰卡大使馆同越旅行社（Viettravel）及海利斯集团（Hayleys Group），在斯里兰卡首都科伦坡联合举行了主题为“越南——无尽奇观的世界”的越南旅游推广活动。



·岘港肿瘤医院表示，该院近日发现一例同时伴有EGFR和ALK双重基因突变的非小细胞肺癌患者。这种同时存在两种驱动基因突变的情况，在世界医学文献和临床实践中均被认为极为罕见。



·8月2日晚，嘉莱省文化体育旅游厅与越南武术联合会在归仁坊阮必成广场联合举行2026年第九届越南传统武术国际节开幕式。( 完 )









