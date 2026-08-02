2026年下龙湾遗产国际马拉松赛预计吸引1.8万名运动员参赛

越通社河内 —— 8月2日，在广宁省白斋坊，2026年下龙湾遗产国际马拉松赛组委会举行了赛季计划发布会。今年赛事定于11月20日至22日举行，正式比赛日为11月22日。



这是越南目前唯一获得世界田径联合会授予“国际田径标牌路跑赛事”认证的跑步赛事。这一殊荣确保了赛事运营的专业性、多层医疗救援标准、严格的兴奋剂检测以及对运动员速度优化和安全保障的赛道要求。



预计今年赛事将吸引18000名国内外运动员参加，赛项包括：42.195公里（全程马拉松）、21.0975公里（半程马拉松）、10公里和5公里。起终点设在广宁省规划与展览中心。今年赛道继续设计为双向全程封闭，途经下龙湾滨海路线——该景致曾被英国《跑者世界》杂志评为全球50条最美跑道之一。



今年也是首次推出“青龙企业杯” (Green Dragon Cup)，专为企业界交流互动、传播体育精神而设。



赛事主办单位越南DHA公司总经理阮智表示，连续获得世界田径标牌认证是对国际标准赛事组织质量的肯定，也是对越南马拉松在国际版图上地位的认可。公司将全力把赛事打造成一项高水平的体育旅游产品，让运动员的每一步都为推广遗产和提升越南旅游形象作出贡献。



国际马拉松与长跑协会主席帕科·博劳在贺信中高度评价赛事质量，肯定该赛事汇聚了推动下龙湾体育旅游经济发展的充分要素，堪比巴黎、东京、雅典、瓦伦西亚等世界著名遗产城市。



2025年，赛事见证了男子42.195公里新纪录的诞生——由运动员肯尼迪·基普罗普·切利莫以2小时13分57秒的成绩创造，使下龙湾遗产国际马拉松赛成为区域最快赛道。这进一步证明了赛道完全符合速度竞赛标准，强力吸引国际运动员前来竞技和体验，也是广宁省体育—文化—旅游结合模式的鲜明体现。（完）

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