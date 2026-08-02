国会主席陈青敏：立法要为发展开路

越通社河内 ——8月2日，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议，就越南第十六届国会第一次非常规会议的重点内容进行讨论并统一认识。



推动创新，提升工作质效



陈青敏指出，此次会议不仅是为即将召开的国会非常规会议作准备，更重要的是统一思想和行动，确保国会各项决定全面贯彻中央以及越共中央总书记、国家主席苏林的指示精神，满足国家发展需要和人民群众的期待。



陈青敏表示，越共十四届三中全会通过了一系列具有战略意义的重要决策。国会的重要任务是及时、高效地将党的主张制度化，为国家发展提供坚实法治保障。



本次非常规会议将审议33项议程，包括通过15项法律草案、4项规范性决议，首次审议7项法律草案，决定有关人事事项，并审议多项经济社会和投资领域的重要内容。



陈青敏要求各位国会代表团团长和党组组长切实加强组织领导，认真研究和讨论各项议题。

越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议。图自越通社

他强调，本次会议议程繁重，涉及完善体制、经济社会发展和国家机构建设等一系列基础性问题。国会应集中智慧，重点研究体制机制中的堵点难点，进一步完善相关政策。



确保法律落地实施



陈青敏要求，审议法律草案过程中，要深入贯彻党的方针，全面梳理现行法律中存在的交叉、矛盾和不适应发展要求的规定，确保法律体系协调统一，特别是涉及多部法律修改或整合的法律项目。



他强调，要进一步提高立法质量，对重大政策全面评估其必要性、合宪性、合法性、统一性、可行性以及实施条件，确保法律颁布后能够立即落地见效。



同时，国会还要严肃会风会纪，积极运用数字化平台，不断提升国会工作的现代化、专业化和效率。国会要不断创新立法思维，以法律破解体制障碍、激发发展动力，既不能把现实中的不足合法化，也不能因求全责备而延误改革和发展的步伐。（完）

