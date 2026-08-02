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☕️越通社新闻下午茶（2026.8.2）

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8月2日下午，第22次全国外事工作会议在河内召开。图为外交部副部长邓黄江向外务部先进集体颁发奖状。图自越通社

越通社河内 ——8月2日，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议，就越南第十六届国会第一次非常规会议的重点内容进行讨论并统一认识。 全文

·8月2日下午，在第33次外交工作会议框架内，以 “提升地方外事工作水平，有效汇聚国际资源服务发展”为主题的第22次全国外事工作会议在河内召开。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持会议。来自中央各部委、地方、地方外事机构以及越南驻外代表机构的500余名代表出席会议。

·7月31日至8月2日10时，持续强降雨引发的洪涝灾害造成越南部分地区人员伤亡和财产损失。 越通社驻山罗省记者报道，暴雨洪涝造成嘉富乡3人死亡。在安山乡，近100立方米土石从公路上边坡滑落至103号省道K29+150处，造成交通中断。 全文

·据最新消息，截至8月2日上午，除一名越南劳动者遇难、一人受伤外，日本熊本县地震中尚未受到新增越南人伤亡的报告。此前，8月1日，当地越南人已为在地震中遇难的越南公民陈文山举行葬礼。 全文

· 8月2日，“关爱橙剂受害者”步行活动在胡志明市阮惠步行街举行，吸引5000余人参加，包括越南党和国家原领导人、胡志明市领导、外国驻胡志明市领事机构代表、国内外组织代表、武装力量官兵、青年团员、学生、文艺工作者、企业代表及广大市民。 全文

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“关爱橙剂受害者”步行活动吸引5000余人参加。图自越通社

·在落实越共中央政治局关于促进保护、关爱和提升人民健康水平工作取得突破的第72-NQ/TW号决议过程中，越南多个地方正集中力量巩固基层医疗，推进数字化转型和发展高素质人力资源，致力于建设现代化、公平的医疗体系，更好地满足人民群众的健康需求。

·越南政府8月1日颁布了第205/NQ-CP号决议，通过了关于成立北宁中央直辖市的方案。

·2026年前7个月，越南经济保持复苏势头，工业生产、进出口、消费和投资等领域均呈现出积极增长态势。其中，进出口继续成为经济发展的突出亮点，为实现全年经济增长目标奠定了重要基础。

·2026年顺化文化节组委会表示，2026年顺化文化节框架内的秋季文化节将于8月和9月持续举行，通过一系列文化、体育和音乐活动，为游客带来浓郁古都风韵的体验。

·2026年岘港国际玉灵参暨药材节8月1日晚在岘港APEC公园开幕，主题为“玉灵参——世界药草精华”。本届活动为期三天，包括国际贸易对接、玉灵参及其产品展示、国际学术研讨会以及“山林风味”特色美食展等活动。 全文

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玉灵参及其产品展示区。图自越通社

·按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。

·8月2日，在广宁省白斋坊，2026年下龙湾遗产国际马拉松赛组委会举行了赛季计划发布会。今年赛事定于11月20日至22日举行，正式比赛日为11月22日。

·印度尼西亚国家搜救局8月2日表示，一艘载有271人的渡轮在在东爪哇省马都拉岛以北的爪哇海海域发生火灾，造成至少5人死亡，另有41人仍下落不明。（完）

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