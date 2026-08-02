越南暴雨洪涝和雷暴大风造成4人伤亡 多地遭受严重损失

越通社河内——7月31日至8月2日10时，持续强降雨引发的洪涝灾害造成越南部分地区人员伤亡和财产损失。



越通社驻山罗省记者报道，暴雨洪涝造成嘉富乡3人死亡。在安山乡，近100立方米土石从公路上边坡滑落至103号省道K29+150处，造成交通中断。



农业与环境部堤坝管理与防灾局消息，在老街省，暴雨伴随雷暴大风造成1人受伤；13间房屋因山体滑坡和内涝受影响，30户居民已被疏散至安全地带，约8公顷水稻被淹。



灾害发生后，各地方已动员各力量紧急开展救援，协助民众克服后果、统计损失并稳定生活和生产。



堤坝管理与防灾局保持24小时值班，密切跟踪天气变化，将预报预警信息传达到各地方以服务指导调度工作；同时与越南Zalo配合，向可能受大雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡、龙卷风、雷击和冰雹影响区域的约600万用户发送防灾技能指南。



据国家水文气象预报中心消息，从8月3日晚至7日，北部地区和清化省有降雨、中雨和雷阵雨，局部有大到暴雨。从8月3日晚至11日，从乂安省至顺化市、南中部沿海地区、中部高原地区和南部地区继续有阵雨和雷阵雨，部分地方有大雨。气象部门警告在雷暴天气中可能出现龙卷风、闪电、冰雹和强阵风。



国家民事防护指导委员会要求各地方密切跟踪天气变化，主动将民众撤离内涝、山洪、山体滑坡风险区域；保障交通、工程、水库、矿区安全，并加强宣传防灾减灾技能以减少损失。（完）

越通社