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自贸协定为越南出口注入强劲动力

有效利用新一代自由贸易协定（FTA），已助力越南企业拓展市场、提升竞争力并更深入地参与全球价值链。

自1995年1月至2026年6月，越欧双边贸易总额已突破9000亿美元大关。图自越通社
自1995年1月至2026年6月，越欧双边贸易总额已突破9000亿美元大关。图自越通社

越通社河内——有效利用新一代自由贸易协定（FTA），已助力越南企业拓展市场、提升竞争力并更深入地参与全球价值链。

六年合作与超3830亿美元成果

8月1日成为《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）正式生效满六周年的重要里程碑（2020年8月1日至2026年8月1日）。这是双方建交36年历史中的一段短暂历程，但EVFTA带来的双边贸易额成果却极其亮眼。

据财政部海关局和统计局的统计数据显示，自1995年1月至2026年6月，越欧双边贸易总额已突破9000亿美元大关。值得注意的是，仅在实施EVFTA的6年间，贸易额就达到了3838亿美元（占贸易总额的42.6%）。其中，今年上半年双边贸易额达414亿美元，越南对欧盟出口318亿美元，从欧盟进口97亿美元。仅上半年实现的贸易顺差就创下220亿美元的新高，超越了 EVFTA 正式生效前 2019 年 217 亿美元的全年顺差总额。

据越南欧洲商会（EuroCham）最新公布的一项调查显示，50%在越欧洲企业表示直接受益于EVFTA的关税优惠；66%的企业记录了5%至30%不等的成本节省。值得一提的是，有来自欧盟的企业透露，越欧之间超过80%的贸易活动已享受关税优惠，帮助产品成本降低了5%至15%，显著提高了在市场上的竞争力。

不仅是EVFTA，许多越南企业还在有效利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《越韩自由贸易协定》（VKFTA）等新一代自由贸易协定，以进一步拓展市场并深入参与全球供应链。

FTA的发展空间与潜力依然巨大

越南水产加工与出口协会代表确认，水产品出口在各市场的自由贸易协定（FTA）利用空间依然十分广阔。然而，受部分非关税壁垒因素影响，行内企业尚未能完全发挥其预期效能。

在评估自由贸易协定利用成效时，贸易专家阮李长安点评指出，越南企业正在有效利用EVFTA、CPTPP、RCEP、VKFTA及各项新一代FTA，特别是在水产、纺织服装、农产品、牛奶和钢铁等核心支柱产业。

执行各项FTA不仅有助于提升越南商品在国际市场上的地位，还成为推动企业满足原产地规则、技术标准及可持续发展导向的引擎。典型如，CPTPP助力越南商品扩大了在加拿大、墨西哥的覆盖面；EVFTA提升了在欧盟（EU）的市场份额；而RCEP则推动企业更深入地融入区域供应链。

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附图。图自越通社

然而，关税优惠的利用程度仍不均衡。大型企业凭藉扎实的管理能力和供应链优势实现突破；相比之下，中小企业块面仍面临资源短缺以及来自进口市场苛刻技术标准的阻碍。

专家阮李长安强调，FTA绝非单纯的降税工具，而是推动企业重组生产结构、提升竞争力并更深入参与全球价值链的战略动力。

从宏观角度来看，国民经济大学国际贸易与经济研究院的阮常谅评估认为，FTA不仅是促进出口的工具，更是推动经济结构调整的重要引擎。

“如果能有效利用FTA中的各项承诺，越南将拓宽发展空间，吸引高质量投资资金，增强对国际投资资本的吸引力。同时，提高生产能力和越南商品在全球市场上的地位。在国际贸易竞争日益激烈的背景下，这是为经济发展创造新动能的关键所在。”阮常谅强调。（完）

越通社
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