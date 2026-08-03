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荷兰愿助越南深度融入国际金融市场

据越通社驻欧洲记者报道，7月31日，越南政府副总理阮文胜到访并与泛欧证券交易所(Euronext)及荷兰金融市场管理局（AFM）领导举行工作会谈。

越南政府副总理阮文胜与泛欧证券交易所总经理勒内·范弗莱尔肯交换意见。图自越通社
越南政府副总理阮文胜与泛欧证券交易所总经理勒内·范弗莱尔肯交换意见。图自越通社

越通社荷兰——据越通社驻欧洲记者报道，7月31日，越南政府副总理阮文胜到访并与泛欧证券交易所(Euronext)及荷兰金融市场管理局（AFM）领导举行工作会谈。

在与泛欧证券交易所领导举行工作会谈时，阮文胜介绍了越南新阶段的发展方向，并强调，越南政府决心通过完善体制机制，推动战略基础设施建设发展，促进科技，绿色转型以及提升人力资源质量等举措在2026—2030年阶段保持经济两位数增长。在中长期资金需求持续扩大的背景下，越南正大力发展资本市场，在胡志明市和岘港市建设国际金融中心，同时不断提升证券市场的发展质量。

关于双方合作，阮文胜建议泛欧证券交易所支持越南推动证券市场市场，吸引来自欧洲及全球大型投资者的资金流入。陈文胜还建议荷兰合作伙伴帮助越南提升金融、证券市场运营能力，分享人工智能及其他科技解决方案在市场管理和监管中的应用经验，进一步加强越南企业和投资者与欧洲金融生态系统的互联互通。

与此同时，泛欧证券交易所总经理勒内·范弗莱尔肯（René van Vlerken）分享了其在现代化交易平台建设和运营、新产品开发以及资本市场基础设施管理等方面的经验，并表示愿意支持越南提升技术能力，推进交易系统现代化，以更深层次融入国际金融市场等。

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马士基码头公司领导希望继续扩大对越投资力度。图自越通社

其后，在与荷兰金融市场管理局（AFM）领导举行工作会谈时，阮文胜建议荷兰金融市场管理局与越南有关机构深化信息交流、干部能力建设等方面的合作，分享在加密资产、证券代币化工具、绿色金融、可持续金融等以及将人工智能应用于金融领域等新兴领域的监管经验。

此前，阮文胜还与马士基码头公司首席运营官奥拉夫·赫尔豪森（Olaf Gelhausen）和该公司领导举行工作会谈。阮文胜高度评价APM Terminals参与越南多个大型港口建设项目，为提升越南港口运营能力，推进港口体系现代化，采用全球标准，符合全球航运业绿色转型趋势作出了积极贡献。

陈文胜同时介绍了越南未来发展重点方向，其中明确将海洋经济、港口发展和物流业作为推动新阶段经济快速、可持续增长的重要引擎。此外，越南优先战略性基础设施，特别是交通、港口和物流基础设施建设；推进数字化转型和绿色转型；建设并高效运营国际金融中心，为经济发展汇聚金融、科技和治理等资源。

奥拉夫·赫尔豪森强调，越南是APM Terminals在东南亚地区最重要的市场之一，希望继续扩大对越投资力度，尤其是在多式联运物流基础设施建设以及铁路与港口互联互通等领域深化合作等。（完）

越通社
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