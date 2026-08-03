第10-NQ/TW号决议：前7月越南吸引外资注册资本达380多亿美元

越通社河内——据财政部统计局8月3日上午公布的数据，截至2026年7月31日，越南吸引外商直接投资（FDI）注册总额（包括新注册资本、追加资本以及合资购股资金）达380.6亿美元，同比大幅增长58%。



统计局还指出，吸引外资方面的另一个亮点是越南实际利用FDI估计达152.0亿美元，同比增长11.8%。这是近5年来前7个月实际利用FDI的最高水平。其中，超过82.6%的资金（相当于125.5亿美元）已直接拨付至加工制造领域的工厂与企业。



在注册对越投资总额中，新注册资本呈现强劲增长势头。具体而言，全国共有2429个新获批项目，投资额达210.5亿美元。尽管项目数量仅增长7.8%，但新注册资本规模却是去年同期的2.1倍。



加工制造业继续成为吸引FDI最大的领域，占注册总额的55.0%（达115.8亿美元）。其次是电力分配、天然气、水生产和供应等领域，达31.3亿美元（占14.9%）。



在投资伙伴方面，在注册对越进行投资的69个国家和地区中，新加坡以75亿美元（占比35.6%）位居榜首，其次分别为韩国（56.1亿美元）、中国香港（29.1亿美元）和中国大陆（17.3亿美元）。



出资购股活动共1815笔，价值达65.8亿美元，同比大幅增长61.6%，资金主要流向专业与科技活动（26.8亿美元）以及批发和零售活动（19.6亿美元）。



回顾2026年1月公布的数据，当时新注册与调整后的资本总额仅处于起步阶段（达23.6多亿美元），而实际拨付资金达14.8亿美元左右。

然而，仅在6个月后，引资速度就发生了改变。新注册资本规模并未维持平稳态势，而是逐月增长，推动新注册资本总额大幅飙升至210多亿美元。这一转变表明国际投资者对越南市场的信心持续得到巩固，特别是在高科技、能源生产和加工制造等超大型项目领域。

与此同时，今年前7个月越南企业对外投资资金流也实现了爆发式增长。



越南对外投资总额（包括新注册与追加资本）达23.6亿美元，是去年同期的4.5倍。值得注意的是，新注册投资项目共有106个（达11.7亿美元，增长至1.9倍），追加资本达11.9亿美元（增长8.2倍）。



越南对外投资导向正集中于基础设施、物流与能源领域。具体而言，仓储运输业占25.5%（6.017亿美元），电力与天然气生产和供应占24.8%（5.858亿美元）。



老挝继续作为首要战略伙伴，接收来自越南的6.383亿美元投资资本（占比27.0%），其次是柬埔寨（4.499亿美元）和印度尼西亚（3.086亿美元）。印度、菲律宾和哈萨克斯坦等更远的市场也正在逐渐成为越南企业的新落脚点。（完）