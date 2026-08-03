越南富寿省：葡李番荔枝迎来丰收季

越通社河内——八月伊始，富寿省大廷乡的层层山坡上，葡李番荔枝进入了最繁忙的收获时节。一颗颗饱满圆润、香甜诱人的果实，天未亮就被农户们小心翼翼地采摘下来，抢“鲜”送往消费者手中。



三岛山脚下，砂砾与沙土混合的坡地，搭配凉爽宜人的气候，赋予了葡李番荔枝清甜爽口的独特风味。但要让这份“山间甜蜜”在市场上走得更远，果农们正主动从靠经验吃饭到按标准生产转型，从零星种植到建立种植区代码、打造品牌。



从“糊口树”到“摇钱树”



从深夜到凌晨的采收，是种植户保持番荔枝新鲜度的秘诀。图自越通社



同布村村民周文勇与番荔枝打了20多年交道，至今仍记得当初靠木薯勉强度日的时光。“以前种木薯，一年到头也攒不下几个钱。自从改种番荔枝，日子才一天天好起来。”他说。



如今，周文勇在约0.5公顷的土地上种了700棵番荔枝树。今年这一季，他家已采收了约4吨果实，季初价格在每公斤7万至8万越盾之间，收入相当可观。但这份收成来之不易——从剪枝、授粉到防虫、追肥，每一颗果实的背后，都是全年无休的精细管护。



周文勇说，天牛是番荔枝最头疼的敌人之一。而比防虫更费心力的，是花期管护。如果完全靠自然授粉，坐果率很低，果实也容易长得歪歪扭扭。为此，种植户必须修剪树冠、控制高度，再逐朵进行人工授粉。有时夫妻俩从傍晚一直忙到凌晨三点，才勉强完成。“这一环，决定了全年七成的收成。”



除了技术，周文勇家也正在完善种植区代码的申请材料。妻子梁氏芳盼着能继续得到专业机构的技术指导，帮着规范生产日志、合理用药，让番荔枝品质更稳、销路更畅。



从粗放到精细，果园“升级换代”

夜间采收已成为扶荔番荔枝收获季的一道熟悉风景。图自：越通社



不远处，是阮继清家近两公顷的番荔枝园。他是当地较早将技术系统性地引入果园的农户之一。这片地以前种桉树，收效甚微。改种番荔枝后，阮继清按照VietGAP标准从头布局，从施肥、剪枝到病虫害防控，每一个环节都力求规范。



目前他家约有2000棵番荔枝树，其中一半已挂果，每季产量超过10吨，年收入达到5亿至6亿越盾。“想结出又大又漂亮的果子，功夫得下在开花前。”阮继清说，修枝、授粉、调节季节周期，每一步都要踩准节奏。一棵管护到位的树，每季能结出近百个大果。



阮继清还率先尝试反季节结果，让采收期拉长到全年多批次，大大提高了果园的效益。他也在申请种植区代码。“有了这个‘身份证’，我们种果的人会更上心——对品牌负责，对品质负责，也对市场负责。”



阮继清说：“全国有不少有名的番荔枝产区，比如谅山、广宁、山罗、西宁。葡李的果子有自己独特的味道，全靠三岛山的土和气候。要是能把种植区代码和品牌真正做起来，价格和价值还能再上一个台阶。”



种植区代码：不是一串数字，是一条出路

每箱番荔枝在出货前均贴有溯源标签。图自越通社



富寿省种植与植物保护分局局长阮越春表示，推动种植区代码建设，不仅是为了出口，更是为了让农业生产方式“换个活法”——从零散、随意，走向标准、专业。



截至目前，富寿省已获批786个种植区代码，其中108个面向出口，678个面向国内市场，覆盖面积超过8800公顷，另有5个包装基地代码。按照规定，申请种植区代码的多年生作物种植区，面积至少需要10公顷，并严格按照专业流程操作，完整记录耕作日志，同时满足食品安全和植物检疫方面的要求。



阮越春建议种植户逐步改变传统耕作习惯，做到生产过程透明、可追溯；完整记录施肥和用药情况；采用综合病虫害防治措施；回收用完的农药包装，并定期对果园进行自查监测等。



得益于独特的气候与土壤条件，扶荔番荔枝果肉紧实有韧性，味道清甜，香气别具一格。图自越通社

有了种植区代码，VietGAP、GlobalGAP等标准才有了真正落地的抓手。这不仅提升了农产品质量，也打通了从产地到市场的追溯链条，为番荔枝进入中国、美国、欧盟等高标准市场创造了条件。



从一颗颗被双手轻轻托起的果实，到一页页写满施肥、喷药记录的生产日志——种植区代码正在悄然改变葡李这片土地上的耕作方式。当每一片果园都拥有清晰的“身份证明”，葡李番荔枝的品牌，也将在更广阔的市场上获得被看见、被认可的机会。而这份属于三岛山脚下的甜蜜，也将走得更远，留得更久。（完）





