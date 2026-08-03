今年前7个月全国新设企业同比增长16.9%

越通社河内——据财政部统计局8月3日上午刚公布的2026年前7个月社会经济状况报告，全国共有12.59万多家新成立企业，同比增长16.9%。值得注意的是，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，大幅增长63.6%。



一家新企业的平均注册资本规模达121亿越盾，比2025年增长近40%。



今年前7个月，注入经济体的资金总额达3600万亿越盾（增长7.3%）。这一数据表明，投资者不再热衷于追求小规模数量，而是趋向于成立具备稳固财务基础、足以抵御宏观经济不可预测波动的机构。



总体来看，前7个月平均每月有2.7万家企业新入驻或恢复运营。



与此同时，解散企业的数据也值得关注。前7个月，全国共有近3.12万家企业办结解散手续，同比大幅增长118.7%。



值得一提的是，7月份，暂停运营等待解散的企业数量增长136.8%，办结解散手续的企业数量与2025年7月相比飙升269.9%。这些数据反映出在经历一段充满波动的时期后，企业部门面临的重组压力依然巨大。因此，平均每月有多达2.22万家企业退出市场。



据经济专家分析，新入驻与退出市场企业数量的反向分化走势表明，市场正在进入强力洗牌阶段。财务能力较弱、缺乏现金流或失去适应能力的企业正在逐步退出市场；与此同时，资金流则继续趋于投入具备更优良基础的商业模式。



经济专家认为，2026年前7个月的企业生产情况不仅反映了投资资本规模的扩张，还展现出正广泛推进的重组进程。在弱势企业被逐步淘汰的同时，资金继续流入具备高附加值创造能力的领域，重塑新增长阶段下的经济结构。（完）

越通社