农林水产品出口增长近12%

越通社河内市——据越南农业与环境部消息，2026年7月农林水产品出口额约达66.7亿美元，环比增长1.3%，同比增长11.9%。



2026年前7个月，农林水产品出口总额达近428亿美元，同比增长7.5%。其中，农产品出口额约达222亿美元，同比增长2.4%；畜牧产品达4.55亿美元，增长33.2%；水产品达68.5亿美元，增长12.7%；林产品达109.6亿美元，增长5.8%等。



亚洲是越南主要农林水产品最大的出口市场，市场份额占45.2%。其次为美洲和欧洲，市场份额分别为21.4%和13.8%。非洲和大洋洲分别占2.3%和1.4%。



与去年同期相比，前7个月越南主要农林水产品对亚洲出口增长13.2%，对欧洲增长1.8%，对大洋洲增长18.7%，而对美洲下降0.5%，对非洲下降20.4%。



从具体市场来看，中国市场份额占21.9%、美国占19%、日本占6.8%，是越南农林水产品的三大出口市场。与去年同期相比，越南对中国和日本的出口分别增长24.4%和3.9%，而对美国下降1.6%。



今年前7个月，主要农产品出口呈现明显分化。在蔬果、胡椒和腰果等品类保持出口增长的同时，咖啡、大米、橡胶、茶叶和木薯等传统产品则因平均出口价格下降或主要市场需求尚未完全恢复而出现下滑趋势。



在进口方面，据农业与环境部的消息，农林水产品进口增长出现放缓迹象，前7个月预计同比增长10.8%，总额约为311.3亿美元。



美国、中国和柬埔寨是越南农林水产品的三大进口市场，市场份额分别为10.3%、9.8%和8%。与去年同期相比，自美国进口增长24.1%，自中国增长13%，自柬埔寨增长27.7%。（完）

越通社