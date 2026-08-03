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为富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目破除法律障碍

在富国特区开展的2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议一系列配套服务项目在审批手续与建设同步推进的情况下实施。为避免在建项目停滞，确保这一重要外交活动如期举行，政府建议国会出台一项决议，其中设立多项特殊机制，着力破解项目实施过程中出现的法律障碍。

安江省富国特区APEC领导人会议中心项目施工现场。图自越通社
安江省富国特区APEC领导人会议中心项目施工现场。图自越通社

越通社安江省——在富国特区开展的2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议一系列配套服务项目在审批手续与建设同步推进的情况下实施。为避免在建项目停滞，确保这一重要外交活动如期举行，政府建议国会出台一项决议，其中设立多项特殊机制，着力破解项目实施过程中出现的法律障碍。

工期紧迫，审批手续尚未完成

越南财政部长吴文俊受政府总理委托在第十六届国会第一次非常规会议上作国会关于对安江省富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目实施特殊机制和政策，以解决项目建设中存在的困难和障碍的决议（草案）呈文时指出，成功举办2027年APEC领导人会议是一项极为重要的政治任务，中央政治局、中央书记处以及党和国家领导人已多次就此作出指示。早在2025年5月，政府总理就已交付2027年APEC领导人会议筹备任务，要求加快推进富国特区各项基础设施项目建设。

自那时起，安江省与各投资方一律启动了一批重点工程。然而，这些项目规模庞大、技术要求复杂且必须在极为有限的时间内完成实施。

基于岛屿环境的特殊性，各项目实施过程中面临着建筑材料和设备需从大陆运输、回填材料供应不足，以及天气条件、国防安全保障和生态环境保护等方面的挑战。

此外，若严格按照现行有关投资、规划、土地、建设、环境的法律法规完成全部审批程序，从办理手续到项目开工通常需要18至36个月，那么，相关工程将无法在2027年APEC领导人会议召开前如期竣工。

由于工期要求十分紧迫，部分项目在尚未完成规划、投资、土地、矿产、建设及环境等相关法定审批程序的情况下即已先行开工建设。这也导致项目后续推进以及已完成工程量的验收、支付和竣工结算等环节面临一系列障碍。

提出特殊机制，但不为违规行为“合法化”

为破解上述障碍，越南政府建议国会针对经政府总理批准、于2025年3月至2026年5月18日前开工建设的2027年APEC领导人会议配套服务项目工程出台一项特殊决议。

政府强调的一项重要原则是，仅对规定时间前实施的APEC配套服务项目予以处理，不将谋取私利性质的违法违规行为合法化，不允许产生新的违法违规问题，对存在谋取私利行为的组织和个人，依法追究其责任，不予免责。

根据决议草案，为确保工程进度，正在实施的项目可在完善相关审批手续的同时继续施工。

对于已开工建设且目前已完成相关法定手续的项目，其实施成果将予以认可；尚未完成审批手续的项目，则可适用简化程序或特殊机制，继续完善相关审批文件。

政府还建议允许按照简化程序调整规划，并在特定情况下免于组织建筑设计方案竞赛。

除上述特殊机制外，草案还明确规定了安江省人民议会、省人民委员会、政府、各部门、国家审计署以及项目业主、投资者和承包商在组织实施过程中的职责。

根据建议，该决议有效期为5年。已适用特殊机制的项目可继续实施，直至全部完成。

越南政府指出，出台该项决议十分必要，旨在为解决紧急项目实施过程中出现的障碍提供法律依据，同时确保富国特区2027年APEC领导人会议配套服务基础设施按期建成。

按议程，当天下午，国会将分组讨论国会关于对安江省富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目实施特殊机制和政策，以解决项目建设中存在的困难和障碍的决议（草案）。（完）

越通社
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