时政

越南第十六届国会第一次非常规会议：不让体制成为国家快速可持续发展的堵点

陈青敏介绍，第十六届国会第一次非常规会议是在全国刚刚进行为期一年的各级行政单位调整和两级地方政府运行情况全面、客观评估之际召开的。

vnanet-potal-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-8929028.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林同各位领导出席会议。图自越通社

越通社河内——越南第十六届国会第一次非常规会议8月3日在首都河内隆重开幕。

出席开幕式的有越共中央总书记、国家主席苏林；政府总理黎明兴；中央书记处常务书记陈锦秀；越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。

越南国会主席陈青敏在致开幕词时表示，越共十四届三中全会刚刚圆满成功，政治局已召开全国会议，研究、学习、贯彻和部署落实决议。

据陈青敏介绍，第十六届国会第一次非常规会议是在全国刚刚进行为期一年的各级行政单位调整和两级地方政府运行情况全面、客观评估之际召开的；全国正努力、决心实现2026年及后续年份两位数增长目标。本次会议以立法和决策国家重要问题为核心任务，体现了国会、政府和各机关在立即体制化和落实党的主张方面的政治决心、主动精神和果断务实行动，及时回应人民和企业的要求与愿望，不拖延、不错失国家发展机遇。

根据议程，本次会议将审议通过15部法律和4项规范性决议，首次审议7部法律草案，为各机关完善并提交第二次会议通过奠定基础；同时审议7项权限内的问题，以满足战略交通基础设施和全国城市体系发展的要求。会议为期约17天，自2026年8月3日至8月24日。

为完成会议议程，陈青敏要求各位国会代表认真研读会议文件，全程参加会议，积极讨论辩论，就尚存不同意见的问题、直接涉及人民和企业利益的内容提出高质量意见；严格遵守会议规则。

vnanet-potal-khai-mac-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-8929033.jpg
越南国会主席陈青敏致开幕词。图自越通社

本着这一精神，国会主席建议国会各机关和各位代表继续大力革新立法思维；颁布的政策法律要切实贴近实际；先行先试、为国家发展开辟道路；以人民和企业为中心，以法律体系的实施质量和效果作为立法工作的衡量标准。

陈青敏要求在政策法律制定和颁布过程中充分发挥各机关和主要负责人的作用与责任，特别是起草机关和审查机关。

陈青敏指出，起草机关主要负责人必须直接指导处理重大问题、难点问题和存在分歧的问题，并对法律、决议项目的质量负责。

本着不让体制成为国家快速可持续发展的堵点的决心，第十六届国会任期必须是发展体制建设的任期。陈青敏指示各位代表研究、贯彻党中央、政治局、书记处的各项决议和结论以及越共中央总书记、国家主席苏林的指示；在小组讨论和全会讨论中积极发表高质量意见；主动发现法律规定在实践中存在的障碍，在每部法律、决议草案中逐条、逐款、逐句提出具体、可行、有说服力的修改补充建议。

陈青敏相信，在政府、国会各机关及相关机构的精心准备和高度责任感下，加上各位代表的团结、革新、创新、责任和智慧，第十六届国会第一次非常规会议将圆满完成全部议程，取得最高质量。（完）

越通社
#Bầu cử Quốc hội và HĐND #QH #越南国会主席陈青敏 #越共十四届三中全会 #第十六届国会第一次非常规会议 河内市
关注 VietnamPlus

国会选举

相关新闻

越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议。图自越通社

国会主席陈青敏：立法要为发展开路

8月2日，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议，就越南第十六届国会第一次非常规会议的重点内容进行讨论并统一认识。

第十六届国会首次非常规会议新闻工作交班会现场。图片来源： 越通社

越南第十六届国会首次非常规会议将审议31项重大议题

越南第十六届国会首次非常规会议将审议并决定31项重大议题。该信息于7月28日在河内召开的新闻工作会议上公布。会议由越共中央宣教与民运部、国会办公厅、文化体育与旅游部及越南新闻工作者协会联合举办。

更多

第十六届国会第一次非常规会议。图自越通社

第十六届国会第一次非常规会议：大力减少有条件的经营行业

8月3日下午，在越南第十六届国会第一次非常规会议分组讨论中，与会代表就《投资法》第6条及附录4（有条件经营行业目录）修订补充法展开讨论。会议认为，减少有条件经营行业应坚持实质性改革，不仅追求数量减少，更要切实降低企业合规成本，改善投资营商环境。

国会经济与财政委员会主任潘文买发表讲话。图自越通社

越南第十六届国会首次非常规会议：高效开发资源 坚定维护国家主权

越南第十五届国会第一次非常规会议8月3日上午继续举行。会议听取了关于3 项法案的呈文和审查报告，包括：《关于处理与国有经济、民营经济和创新创意相关违法行为的特殊机制和政策的决议》；《关于为在安江省富国特区服务于 2027 年 APEC会议的工程项目排忧解难的特殊机制和政策的决议》以及《石油法（修正案）》。

安江省富国特区APEC领导人会议中心项目施工现场。图自越通社

为富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目破除法律障碍

在富国特区开展的2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议一系列配套服务项目在审批手续与建设同步推进的情况下实施。为避免在建项目停滞，确保这一重要外交活动如期举行，政府建议国会出台一项决议，其中设立多项特殊机制，着力破解项目实施过程中出现的法律障碍。

越南研究中心主任、教授成汉平 图自越通社

越共领导层具有提前谋划在未来预防风险的能力

中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。

越俄联营公司（Vietsovpetro）白虎油田二号中央技术平台。图自越通社

体制——开启新发展空间最重要的“钥匙”

越共第十四届中央委员会第三次全体会议通过的关于越南发展模式转型的第19号决议（19-NQ/TW）明确指出：“国家发展模式转型，首先要实现体制突破，革新国家组织、治理和运行方式，形成新的发展能力。”

得于乡公共行政服务中心。图自越通社

破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实

得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。

越南工贸部副部长阮生日新在会议发言。图自moit.gov.vn

第33次外交会议：外交赋能新时代发展

8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。开幕式上，各部门各地方代表在作专题发言中深入分析各领域实际数据，并提出了一系列具有突破性的解决方案，共同服务新时代越南对外工作大局。