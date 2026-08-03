越南第十六届国会首次非常规会议：高效开发资源 坚定维护国家主权

越通社河内——越南第十五届国会第一次非常规会议8月3日上午继续举行。会议听取了关于3 项法案的呈文和审查报告，包括：《关于处理与国有经济、民营经济和创新创意相关违法行为的特殊机制和政策的决议》；《关于为在安江省富国特区服务于 2027 年 APEC会议的工程项目排忧解难的特殊机制和政策的决议》以及《石油法（修正案）》。



保护敢想敢干、一心为公的干部



公安部部长梁三光在作政府呈文时明确指出，出台关于处理与国有经济、民营经济、科技应用、创新创意和数字化转型相关违法行为的特殊机制和政策决议，旨在营造法律依据，保护富有活力、勇于创新、敢想敢干、一心为公且无腐败、浪费及消极行为的干部。



国会经济与财政委员会主任潘文买代表审查机关表示，委员会基本赞成颁布该决议的必要性，同时建议进一步量化违法行为分类标准和宽大政策适用条件，建立严格的监督控制机制，确保“无禁区、无例外”原则。



为服务于2027年APEC会议的工程项目排忧解难



国会决议草案重点规定了特殊机制和政策，以解决在安江省富国特区服务于 2027 年 APEC会议的规划、建筑、建筑废弃物排放、矿产开采、公共投资项目实施、政府和社会资本合作（PPP）投资、经营性投资以及土地等方面的困难和障碍。



据此，各工程和项目可在完善手续过程中继续施工。对于此前已施工的项目，可适用简易缩短程序或特殊机制，如按缩短程序调整规划、按特殊程序实施投资手续、无需强制进行建筑方案竞选等。对于 BT 建设项目的对应项目，用于结算的土地使用权价值计算期限自交地之日起为 70 年。



审查机关建议补充工程质量与安全控制机制；同时审查向安江省人民委员会下放职权的法律依据，特别是针对采用越南尚未制定标准的新技术工程，批准适用外国标准和国际标准的权限。



加强对石油国家管理机构的简政放权



工贸部部长黎孟雄在汇报政府呈文时强调，制定《石油法（修正案）》草案旨在确保国家利益，加大分权放权力度，提高国家管理效率，高效开发资源，为保障能源安全和维护国家主权作出贡献。



法律草案补充了有关碳开采回收和碳捕集与封存（CCS）的规定、高技术服务以及与石油活动相结合的海上能源等规定，满足石油行业的新发展需求。



经济与财政委员会赞成颁布该法的必要性，建议继续完善全面、长期的法律框架，以有效实施 CCS 项目和独立的海上能源项目。同时，完善特殊管理模式，明确工贸部在审批合同方面的责任，并审查向越南国家工业—能源集团授权的合理性与可行性。（完）

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