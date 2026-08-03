第十六届国会第一次非常规会议：大力减少有条件的经营行业

越通社河内 ——8月3日下午，在越南第十六届国会第一次非常规会议分组讨论中，与会代表就《投资法》第6条及附录4（有条件经营行业目录）修订补充法展开讨论。会议认为，减少有条件经营行业应坚持实质性改革，不仅追求数量减少，更要切实降低企业合规成本，改善投资营商环境。



国会主席陈青敏指出，此次修法旨在落实中央关于进一步削减至少30%有条件经营行业、取消全部不必要经营条件的要求。



尽管近年来有条件经营行业数量已多次调整减少，但企业合规成本并未同步下降，一些领域仍需办理多个部门审批等问题，亟待进一步改革。



国会主席建议，继续全面梳理有条件经营行业目录，仅保留涉及国防安全、社会秩序、公共安全、公共卫生和生态环境等必要行业；对已发展成熟、企业具备依法自主经营能力的行业，应研究取消相关经营条件，并更多采用技术标准、事后监管和违法惩戒等管理方式，减少行政审批事项。



陈青敏强调，要进一步推动监管方式由“事前审批”向“事后监管”转变，降低合规成本，提高企业守法责任；同时运用数字化、人工智能等现代技术提升监督检查效率，防止因改革产生新的行政审批事项。

国会代表在会议上发表讲话。图自越通社

国会主席指出，应避免经营条件分散规定于不同法律法规，着力解决相关规定标准不清、缺乏量化依据、执行难和监督难等问题；建立有条件经营行业目录定期评估机制，及时取消不符合发展实际和国际惯例的行业等。



国会代表阮维清（金瓯省）对修法的必要性表示赞同，同时建议，政府进一步明确削减有条件经营行业的依据和测算方法，并以减少许可证、行政手续、办理时间和企业合规成本等具体指标量化改革成效，在法律实施后公布清晰、便于查询的行业目录。



在审议《海关法》部分条款修订草案时，国会代表阮芳北（金瓯省）建议，对跨境电子商务交易实行电子身份认证的可行性进行充

分评估。他认为，身份认证有助于防范贸易欺诈和打击违禁商品流通，但应进一步明确认证方式、责任主体及适用机制，确保国家电子身份认证系统与海关数据有效衔接。同时，如新增行政手续，应全部通过电子化方式办理，最大限度降低企业和民众的时间及成本。



国会代表陈氏云（北宁省）认为，要求个人通过跨境电商平台购买小额商品时必须进行电子身份认证，可能增加消费者负担，对外国消费者、境外卖家及未拥有税号或VNeID账户的外国游客等情况也缺乏可操作性。她建议进一步完善相关规定，避免法律交叉重复，确保法律体系协调统一。（完）