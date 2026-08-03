菲德尔·卡斯特罗同志——越南人民的伟大朋友

越通社河内 —— 8月3日，胡志明国家政治学院在河内举行“菲德尔·卡斯特罗同志——古巴革命的伟大领袖、坚强的国际战士、越南人民的伟大朋友”学术研讨会。这是具有深远意义的政治—学术活动，纪念菲德尔·卡斯特罗·鲁斯主席诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）。



胡志明国家政治学院副院长、中央理论委员会副主席阮孟雄在致开幕辞时回顾了菲德尔·卡斯特罗主席光辉的革命生涯。他肯定，菲德尔·卡斯特罗主席的影响力、伟大理想已超越了一个国家的地理界限。



菲德尔·卡斯特罗主席是越南人民的伟大朋友、极其亲密和可敬的同志。由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗主席奠基、经两国历代领导人和人民精心培育的越古两党、两国和两国人民之间的关系，已成为国际关系史上兄弟团结、全面合作、互相信任的典范。



越南永远不会忘记菲德尔·卡斯特罗主席在越南人民抗美救国战争最激烈岁月里发自肺腑的不朽名言：“为了越南，古巴愿献出自己的鲜血”。



据阮孟雄介绍，菲德尔·卡斯特罗在越南解放区土地上傲然挥动越南南方民族解放阵线旗帜的形象，不仅是越南气魄的象征，更成为两个半球两个民族之间牢不可破的战斗团结的象征。



此次研讨会是推进宣传教育工作的重大契机，特别是对年轻一代宣传越古特殊传统友谊，以继续维护、继承和发展这一关系，使之提升到新高度。



古巴驻越南特命全权大使罗赫略·波朗科·富恩特斯表示，这次学术研讨会是在越南对菲德尔·卡斯特罗主席的特殊感恩。菲德尔·卡斯特罗主席始终钦佩越南英雄斗争传统。越南也是菲德尔·卡斯特罗主席为实现国际主义事业和团结精神倾注了全部心血的地方。



在研讨会上，各篇报告集中阐明了菲德尔·卡斯特罗主席的生平事业及其对民族解放运动、古巴社会主义建设事业的巨大功勋，肯定了菲德尔·卡斯特罗主席关于保卫独立主权、建设社会主义等观点的科学性、革命性和人文性。这些思想对古巴革命的现在和未来、对拉丁美洲地区革命运动以及全人类仍保持完整价值。



与会代表重申了菲德尔·卡斯特罗主席以及古巴人民对越南的美好感情和崇高、无私的援助，阐明了两国特殊传统友谊的伟大象征——“为了越南，古巴愿献出自己的鲜血”精神，以及在新背景下让越古关系不断发扬光大的宝贵经验教训。（完）

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