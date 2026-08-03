泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰将对越南进行正式访问

中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。