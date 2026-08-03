泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰将对越南进行正式访问

越通社河内 ——据越南外交部公告，应越南社会主义共和国国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。（完）
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第十六届国会第一次非常规会议：国会批准任命新内务部部长
根据越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月3日，国会就属其权限范围的人事工作举行闭门会议。
菲德尔·卡斯特罗同志——越南人民的伟大朋友
8月3日，胡志明国家政治学院在河内举行“菲德尔·卡斯特罗同志——古巴革命的伟大领袖、坚强的国际战士、越南人民的伟大朋友”学术研讨会。这是具有深远意义的政治—学术活动，旨在纪念菲德尔·卡斯特罗·鲁斯主席诞辰100周年。
第十六届国会第一次非常规会议：大力减少有条件的经营行业
8月3日下午，在越南第十六届国会第一次非常规会议分组讨论中，与会代表就《投资法》第6条及附录4（有条件经营行业目录）修订补充法展开讨论。会议认为，减少有条件经营行业应坚持实质性改革，不仅追求数量减少，更要切实降低企业合规成本，改善投资营商环境。
越南第十六届国会首次非常规会议：高效开发资源 坚定维护国家主权
越南第十五届国会第一次非常规会议8月3日上午继续举行。会议听取了关于3 项法案的呈文和审查报告，包括：《关于处理与国有经济、民营经济和创新创意相关违法行为的特殊机制和政策的决议》；《关于为在安江省富国特区服务于 2027 年 APEC会议的工程项目排忧解难的特殊机制和政策的决议》以及《石油法（修正案）》。
为富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目破除法律障碍
在富国特区开展的2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议一系列配套服务项目在审批手续与建设同步推进的情况下实施。为避免在建项目停滞，确保这一重要外交活动如期举行，政府建议国会出台一项决议，其中设立多项特殊机制，着力破解项目实施过程中出现的法律障碍。
☕️越通社新闻下午茶（2026.8.3）
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第十六届国会第一次非常规会议：海关手续改革与数字化转型及风险管理相结合
在第十六届国会第一次非常规会议上，8月3日上午，国会听取了关于《海关法若干条款修改补充法》以及《投资法中有关有条件投资经营行业目录的第六条及附录四修改补充法案》等两项法案的简报和审查报告。
越南第十六届国会第一次非常规会议：推进党关于国家赔偿责任的主张制度化
8月3日上午，在越南第十六届国会第一次非常规会议开幕式上，国会听取了司法部部长黄青松和国会法律与司法委员会主任潘志孝分别就《法律普及教育法（修正案）》以及《国家赔偿责任法若干条款修改补充法》草案作了呈文和审查报告。
越共领导层具有提前谋划在未来预防风险的能力
中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。
体制——开启新发展空间最重要的“钥匙”
越共第十四届中央委员会第三次全体会议通过的关于越南发展模式转型的第19号决议（19-NQ/TW）明确指出：“国家发展模式转型，首先要实现体制突破，革新国家组织、治理和运行方式，形成新的发展能力。”
破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实
得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。
越南第十六届国会第一次非常规会议：不让体制成为国家快速可持续发展的堵点
陈青敏介绍，第十六届国会第一次非常规会议是在全国刚刚进行为期一年的各级行政单位调整和两级地方政府运行情况全面、客观评估之际召开的。
越南第十六届国会第一次非常规会议隆重开幕
8月3日8时30分整，越南第十六届国会第一次非常规会议在首都河内国会大厦延洪会议厅隆重开幕。
越南已对逾4.3万份规范性法律文件进行核查 确定需要修改补充的内容
截至7月30日，越南各部委、地方已初步全面核查逾4.3万份规范性法律文件，确定了需要修改、补充、替换或废止的内容。这是继续识别和处理法律体系“堵点”、服务新阶段完善体制要求的重要基础。
☀️越通社早安咖啡（2026.8.3）
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第22次全国外事工作会议：提升地方外事工作水平 汇聚国际资源服务发展事业
8月2日下午，在第33次外交工作会议框架内，以“提升地方外事工作水平，有效汇聚国际资源服务发展”为主题的第22次全国外事工作会议在河内召开。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持会议。来自中央各部委、地方、地方外事机构以及越南驻外代表机构的500余名代表出席会议。
☕️越通社新闻下午茶（2026.8.2）
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国会主席陈青敏：立法要为发展开路
8月2日，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议，就越南第十六届国会第一次非常规会议的重点内容进行讨论并统一认识。
第33次外交会议：外交赋能新时代发展
8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。开幕式上，各部门各地方代表在作专题发言中深入分析各领域实际数据，并提出了一系列具有突破性的解决方案，共同服务新时代越南对外工作大局。
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