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泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰将对越南进行正式访问

据越南外交部公告，应越南社会主义共和国国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。

泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰。图自《曼谷邮报》
泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰。图自《曼谷邮报》

越通社河内 ——据越南外交部公告，应越南社会主义共和国国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。（完）

越通社
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