☕️越通社新闻下午茶（2026.8.3）

​越通社河内——8月3日8时30分整，越南第十六届国会第一次非常规会议在首都河内国会大厦延洪会议厅隆重开幕。国会将对33项内容进行审议并做出决定。其中审议并通过15部法律草案、4部规范性法律文件决议草案；首次对另外7部法律草案提出意见；对7项关于国家重大事项的内容进行审议并做出决定。阅读全文

·截至7月30日，越南各部委、地方已初步全面核查逾4.3万份规范性法律文件，确定了需要修改、补充、替换或废止的内容。这是继续识别和处理法律体系“堵点”、服务新阶段完善体制要求的重要基础。阅读全文

​·在《2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划》实施细则草案中，越南卫生部首次提出面向40岁及以上人群开展为老年生活做准备的知识与技能指导及普及工作。

​·8月3日上午，河内市人民法院开庭公开缺席审理被告人段宝珠（生于1968年，户籍位于河内市讲武坊），按照《2015年刑法》第117条第1款b项规定，段宝珠涉嫌触犯“制作、储存、散布或煽动颠覆越南社会主义共和国政权的信息、资料和物品罪”。阅读全文

段宝珠因煽动颠覆国家政权罪被判处有期徒刑7年。图自越通社

​·河内市人民检察院8月3日正式发布起诉书，对傅德南（绰号“Mr Pips”）及其同伙共188名被告提起公诉，涉嫌犯有诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或者销赃犯罪所得以及逃税等罪，案件发生于河内市及全国多个省市。

​·2026年7月31日夜间至8月1日上午，越南老街省巴刹乡遭遇持续强降雨，导致部分道路和新插秧稻田出现局部积水，多处山坡发生滑坡，对当地居民生产生活造成影响。灾情发生后，当地政府迅速组织力量开展抢险救援，全力保障人民群众生命财产安全。阅读全文

​·在新纪元中，“无烟工业”正站在转折点上，经济增长的价值必须与人文和可持续发展的理念相结合。旅游服务平台Booking.com近日发布了第11次年度报告，呈现出越南旅游业的全景图。阅读全文

外国游客在丐冷水上集市参观购物。图自越通社

·据越南农业与环境部消息，2026年7月农林水产品出口额约达66.7亿美元，环比增长1.3%，同比增长11.9%。

​·据财政部统计局8月3日上午公布的数据，截至2026年7月31日，越南吸引外商直接投资（FDI）注册总额（包括新注册资本、追加资本以及合资购股资金）达380.6亿美元，同比大幅增长58%。阅读全文

​·据财政部统计局8月3日上午刚公布的2026年前7个月社会经济状况报告，全国共有12.59万多家新成立企业，同比增长16.9%。值得注意的是，注册资本总额达近1518.9万亿越盾，大幅增长63.6%。

​·据越南财政部统计局8月3日上午发布的2026年7月及前7个月经济社会形势报告显示，2026年前7个月，越南货物进出口总额达6595.8亿美元，同比增长28.1%。值得注意的是，进口增速快于出口，导致货物贸易逆差达205.2亿美元，主要原因在于服务于生产活动的原材料、机械设备及商品的进口需求增加。阅读全文

​·8月1日成为《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）正式生效满六周年的重要里程碑。这是双方建交36年历史中的一段短暂历程，但EVFTA带来的双边贸易额成果却极其亮眼。

同奈市计划到2030年实现榴莲产量36万吨的目标。图自越通社

·在实现2026年农林渔业出口额达740亿美元的目标中，果蔬行业有望继续成为重要的增长动力。凭借两位数的增长势头与广阔的市场空间，特别是在中国市场，并随着种植基地和包装厂代码瓶颈的逐步破解，该行业正迎来突破发展的良机。阅读全文

​·各国际组织评价，2026年上半年，越南经济展现出令人瞩目的增长韧性，经济增长更加均衡，带动效应也更加广泛。然而，在政策空间逐渐收窄的背景下，经济快速增长也使宏观经济各项指标变得更加敏感，为下半年冲刺全年目标带来了新的调控挑战。阅读全文

​·岘港肿瘤医院表示，该院近日发现一例同时伴有EGFR和ALK双重基因突变的非小细胞肺癌患者。这种同时存在两种驱动基因突变的情况，在世界医学文献和临床实践中均被认为极为罕见。阅读全文

​·8月2日晚，嘉莱省文化体育旅游厅与越南武术联合会在归仁坊阮必成广场联合举行2026年第九届越南传统武术国际节开幕式。阅读全文

​·经过在VTV3频道播出的严格选拔，14位优秀厨师正式入围《越南顶级主厨2026——巅峰主厨》正赛。在成功播出三季之后，本季节目携 “让越南美食在世界餐桌上留下印记”的全新主题强势回归，旨在弘扬厨师才华，并向国际舞台推广越南美食的独特价值。（完）

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