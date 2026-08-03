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第九届越南传统武术国际节开幕之夜精彩纷呈

8月2日晚，嘉莱省文化体育旅游厅与越南武术联合会在归仁坊阮必成广场联合举行2026年第九届越南传统武术国际节开幕式。

第九届越南传统武术国际节开幕之夜精彩纷呈。图自越通社
第九届越南传统武术国际节开幕之夜精彩纷呈。图自越通社

越通社嘉莱省——8月2日晚，嘉莱省文化体育旅游厅与越南武术联合会在归仁坊阮必成广场联合举行2026年第九届越南传统武术国际节开幕式。

越共中央委员、嘉莱省委书记蔡大玉，文化体育与旅游部副部长黄道刚和嘉莱省领导、有关部门代表、数千名嘉莱省民众及游客出席开幕式。

嘉莱省人民委员会主席范英俊致开幕词时表示，越南传统武术国际节是国内外各武派、武馆、武师和武术爱好者相聚交流、表演与传承精华的平台，并传递的重要信息：遗产唯有在传承中能焕发生命力，文化唯有在对接中才能广泛传播。

在开幕式上，成千上万的民众、游客及传统武术爱好者能欣赏了由参会武师和武生带来的盛大巡游表演和艺术演出，了解越南传统武术历史。

据组委会介绍，越南传统武术国际节吸引近1000名国内外武生、武师参加。

在越南传统武术国际节期间，武生和武师们将参与多项活动，包括在敬天台和光中博物馆敬香献花、传统武术集体表演、国内外武术代表团交流、第十五届全国传统武术俱乐部锦标赛等，同时参观嘉莱省各历史遗迹及旅游景点和国内外武馆、武派活动的图片展览。

为保护与发展越南传统武术，嘉莱省文化体育与旅游厅与嘉莱省教育培训厅配合将传统武术纳入本省各级学校的教学内容之中。（完）

越通社
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