越共领导层具有提前谋划在未来预防风险的能力

越通社北京——中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。
成汉平说，要想成为真正意义上的百年老党，并使这个百年老党永葆青春，就必须提升领导力和执政能力，也就是为人民服务的能力。其次，苏林提出了“高效利用好资源”的问题，也切中了当前的要害和面临问题。
去年，在越共中央大刀阔斧地进行了机构改革之后，未来的重点就是高效利用好国家的一切资源，调动一切积极因素，为两个一百年奋斗目标和越南的崛起奠定重要的社会基础。
再次，苏林还提出了主动防御风险的要求，体现的是越共领导层的危机意识和忧患意识。这是因为当今世界风云变幻，无数突发事件层出不穷，国际秩序不断遭到破坏。
对此，越共领导层精辟地意识到了新的风险，因而提出“主动”而不是“被动”地应对风险、防御风险。它表明的是以苏林总书记为首的越共领导层对未来的精准洞察能力，以及提前谋划在未来预防风险的能力。
谈到如何做才能有效实现这些转变，成汉平表示，首先要将执行力落实到各层级之中，光有最高层的口号还远远不够，必须调动起各方面的积极性，克服一切不利的消极因素，动员各层级不折不扣地执行中央的指示精神，提升党的领导能力和水平。其中包括加强党建工作，完善支部建设和组织发展框架，经常性开展党组织学习活动。在全社会宣传表彰好人好事，表扬优秀党员活动，要让党的凝聚力和号召力在社会中起到绝对的引领作用。完善奖惩机构，对于那些对执行力不落实或落实不到位的组织或个人，要实施谈话，推动改进。
其次要广泛动员全社会的力量，献计献策，对国家的规划及未来，如何落实，让广大人民群众充分发言，充分发扬民主。最后越共中央的智囊团需要吸纳方方面面的优秀人才，更要汇集有多方面背景的各方面的精英等。（完）
中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段
越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。
印尼学者：越南连接利益并巩固东盟团结
阿里斯曼指出，加入东盟31年来，越南为东盟共同体三大支柱作出了重要贡献。在政治安全领域，越南始终支持东盟中心地位，为维护地区和平稳定并防止冲突作出积极贡献。