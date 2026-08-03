越共领导层具有提前谋划在未来预防风险的能力



越通社北京——中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。



成汉平说，要想成为真正意义上的百年老党，并使这个百年老党永葆青春，就必须提升领导力和执政能力，也就是为人民服务的能力。其次，苏林提出了“高效利用好资源”的问题，也切中了当前的要害和面临问题。



去年，在越共中央大刀阔斧地进行了机构改革之后，未来的重点就是高效利用好国家的一切资源，调动一切积极因素，为两个一百年奋斗目标和越南的崛起奠定重要的社会基础。



再次，苏林还提出了主动防御风险的要求，体现的是越共领导层的危机意识和忧患意识。这是因为当今世界风云变幻，无数突发事件层出不穷，国际秩序不断遭到破坏。



对此，越共领导层精辟地意识到了新的风险，因而提出“主动”而不是“被动”地应对风险、防御风险。它表明的是以苏林总书记为首的越共领导层对未来的精准洞察能力，以及提前谋划在未来预防风险的能力。



谈到如何做才能有效实现这些转变，成汉平表示，首先要将执行力落实到各层级之中，光有最高层的口号还远远不够，必须调动起各方面的积极性，克服一切不利的消极因素，动员各层级不折不扣地执行中央的指示精神，提升党的领导能力和水平。其中包括加强党建工作，完善支部建设和组织发展框架，经常性开展党组织学习活动。在全社会宣传表彰好人好事，表扬优秀党员活动，要让党的凝聚力和号召力在社会中起到绝对的引领作用。完善奖惩机构，对于那些对执行力不落实或落实不到位的组织或个人，要实施谈话，推动改进。



其次要广泛动员全社会的力量，献计献策，对国家的规划及未来，如何落实，让广大人民群众充分发言，充分发扬民主。最后越共中央的智囊团需要吸纳方方面面的优秀人才，更要汇集有多方面背景的各方面的精英等。（完）

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