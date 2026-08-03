破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实

越通社同奈市——在同奈市得于（Đăk Ơ）边境乡，少数民族同胞占比超过40%，并通过成立村级服务小组、落实“六个明确”原则，不断提升行政服务水平，进而更好地服务人民群众。



目前，随着行政手续不断简化并在乡级直接受理，数字化转型已不再是得于乡少数民族同胞面临的难题。在相关职能部门对每一个线上操作环节的细致指导下，边境地区民众如今能更加便捷高效地办理手续，不再像以往那样耗费时间和多次往返县级政府。



来自民众的积极反馈表明，这一新的公共行政模式正朝着正确方向发展，并在边境地区真正取得效果。这种变化不仅体现在流程和设备上，更重要的是体现在干部和公务员的服务精神和服务态度上。



布昆村居民罗文勇表示，在乡中心办理各类手续如今对民众而言非常便利。工作人员办事迅速，无需长时间等待，且态度温和、耐心指导，民众普遍感到满意，并希望政府持续保持并不断提升服务质量。



目前，得于乡公共行政服务中心全部干部和公务员均配备了计算机、打印机、扫描仪、高速互联网系统、自动取号系统和信息查询屏幕，为前来办理手续的民众和企业提供了便利条件。



当地青年帮助民众办理行政手续。图自越通社

得于乡公共行政服务中心通过各部委软件系统受理、处理并反馈行政手续办理结果，所有行政手续均能快速、及时地解决，为民众节省了往返成本。该系统还帮助乡领导实时跟踪文件流转过程，及时发现并纠正流转缓慢的环节。



曾任得于乡第九村村长9年的黄氏海燕表示，她和当地民众都希望该系统能够尽快优化，实现当天或次日完成行政手续办理，真正发挥行政改革的作用。



得于乡公共行政服务中心主任阮文强表示，该中心始终将服务人民、以人民和企业满意度作为衡量工作成效的标准。为实现这一目标，单位已多措并举，重点落实“六个明确”原则，即明确人员、明确事项、明确责任、明确流程、明确时间和明确结果。鉴于该乡超过40%人口为少数民族，技术接触能力相对有限，该中心主动建议在其驻地以及各村庄成立服务小组，主动且积极向民众线上办理行政手续提供支持，不断提升边境地区公共服务质量。



得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。（完）



