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越南起诉“Mr Pips”案188名被告

河内市人民检察院8月3日正式发布起诉书，对傅德南（绰号“Mr Pips”）及其同伙共188名被告提起公诉，涉嫌犯有诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或者销赃犯罪所得以及逃税等罪，案件发生于河内市及全国多个省市。

傅德南与阮和平 图自congan.com.vn
傅德南与阮和平 图自congan.com.vn

越通社河内——河内市人民检察院8月3日正式发布起诉书，对傅德南（绰号“Mr Pips”）及其同伙共188名被告提起公诉，涉嫌犯有诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或者销赃犯罪所得以及逃税等罪，案件发生于河内市及全国多个省市。

根据起诉书，傅德南（Mr Pips）、黎克午，绰号“Mr Hunter”）和阮青峰（案发时为越南公安部B05局工作人员）被控犯有诈骗侵占财产罪和洗钱罪。

此外，177名被告被控诈骗侵占财产；阮氏水被控洗钱和逃税；包括阮和平和傅德南之父傅德胜在内的6名被告被控洗钱；傅德俊则被控窝藏罪犯所得。

调查结果显示，自2017年以来，傅德南与土耳其籍人员Isik Uran勾结，搭建36个仿冒国际证券、外汇交易平台的网站，并接入MT4、MT5交易系统。这些网站实际上均经过后台操控，投资者并未真正进入国际金融市场，而是直接与平台对赌，投资者亏损的资金全部流入平台控制者手中。

为运营诈骗网络，傅德南指使他人成立多家“空壳公司”，开设66个银行账户及支付中介账户，并在河内、胡志明市、岘港和平阳等地租赁办公场所，招聘数百名员工分工协作，以电话、网络等方式诱骗受害人开户、充值投资，最终骗取资金。

检方认定，傅德南作为犯罪集团主谋和组织者，应对涉案金额近1560亿越盾的919起诈骗案件承担刑事责任。

为掩饰、隐瞒犯罪所得来源，傅德南将超过5600亿越盾非法所得用于购买32处房地产（价值3780亿越盾）、黄金（1410亿越盾）、172.05万美元（41亿越盾）以及67744新加坡元（约10亿越盾），其行为已构成洗钱罪。

起诉书指出，自2019年以来，黎克午与傅德南共同扩大全国范围内的虚假投资平台网络，并负责管理20个办公点，直接组织和指挥诱骗投资者参与交易。

检方认定，黎克午应对涉案金额近340亿越盾的287起诈骗案件承担责任。为掩饰犯罪所得，其利用约1950亿越盾购买4处房地产（价值逾70亿越盾）以及143块金条（价值约1880亿越盾）。

检方还认定，丁氏蓉和阮德线作为区域负责人，协助傅德南和黎克午管理多个办公点，在诈骗活动中发挥了积极作用。

检察机关表示，这是近年来越南查处的规模特别大的网络金融投资诈骗案件之一，犯罪组织严密、跨多个省市运作，给大量受害人造成特别严重的经济损失。（完）


越通社
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