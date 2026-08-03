1300名学生角逐2026亚洲国际数学奥林匹克总决赛

越通社河内——8月2日，2026年亚洲国际数学奥林匹克（Asian International Mathematical Olympiad，AIMO）总决赛在河内拉开帷幕，吸引来自22个国家和地区的约1300名学生参赛。这是越南首次承办该项赛事的国际总决赛。



本届赛事共有来自22个国家和地区的约1300名学生同场竞技，越南代表团是参赛人数最多的十大代表团之一。



越南代表团共有近300名学生参赛，创历届之最。选手来自全国18个省市，其中河内市超过100名，清化省20名，胡志明市15名，宣光省14名。



2026年AIMO国际总决赛试题共设30道题，满分150分，题目按基础、进阶、高阶三个难度等级设计，旨在全面考察学生的数学思维与综合分析能力。根据比赛规定，参赛选手不得携带手机、智能手表、计算器及任何参考资料进入考场。



按计划，本届赛事颁奖典礼将于8月4日在河内国家会议中心举行。



AIMO国际总决赛的参赛资格仅授予各国家和地区选拔赛中获得铜牌及以上成绩的优秀学生。除数学能力竞技外，赛事还为各国学生搭建了交流学习、增进友谊、加强国际联系与合作的平台。



在越南，2025—2026学年亚洲国际数学奥林匹克由《前锋报》与河内理工大学联合主办。



本届赛事在越南共吸引来自22个省市的超过1.1万名学生参加预选赛。经过层层选拔，共有1300名学生晋级全国总决赛，其中近300名成绩最优异的学生获得代表越南参加此次在河内举行的国际总决赛资格。（完）







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