经济

越南修订《海关法》 促进跨境贸易便利化

越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策。

中越友谊关—友谊智能口岸全景。图自越通社
中越友谊关—友谊智能口岸全景。图自越通社

越通社河内8月3日——越南国会常务委员会第四次会议审议的《〈海关法〉若干条款修改补充法（草案）》旨在创新企业监管思路，由以货物分类管理为主转向基于企业守法合规程度的数据化监管，依托集成人工智能（AI）的系统自动作出管理决策。

明确电商平台责任

越南海关局副局长阮成兴表示，该法案构建了更高层次的法律基础，将过去较为分散的海关档案和单证全面转换为标准化数据报文。自动通关的核心在于利用人工智能（AI）对这一数据流进行优化。具体而言，集成人工智能的系统将根据企业申报信息，实时与国家数据库及企业守法记录进行自动比对，并据此自动作出通关分流决定（绿色通道、黄色通道、红色通道）。

整个流程均由计算机算法自动运行，彻底消除人为主观干预，确保执法过程的高度透明。对于守法程度高、适用绿色通道的企业，系统可在数秒内自动放行货物。

阮成兴指出，为弥补2014年《海关法》在跨境电子商务快速发展背景下暴露出的法律空白，该法案专门建立了特别监管机制，调整监管对象——由以往侧重监管消费者转向明确电子商务平台的法律责任。

据此，电子商务平台必须接入系统，提前向海关机关提供订单信息和支付数据。同时，越南境内消费者也须完成电子身份认证。当货物流、资金流和人员身份信息从源头实现透明化后，海关可以在货物抵达口岸时即时作出放行决定。这一举措不仅有助于解决货物积压问题，还能有效遏制通过“拆分订单”骗取免税政策优惠的行为，切实保障国家财政收入，营造公平公正的营商环境。

不以新流程设置隐性技术壁垒

为落实第68-NQ/TW号决议中关于降低企业的合规成本的目标，该法案取消了海关手续代理机构及其从业人员资格认定程序中的各项形式性条件。

此外，该法案最大限度取消了仓储、港口经营企业定期提交纸质书面报告的义务，改为以法律形式明确规定将堆场布局图及货物存放位置信息与海关机关实现数据直连。基于数据的远程监管，不仅可减少现场检查频次，还可使港口货物周转速度提高至少30%。

阮成兴表示，该法案仅规定具有长期适用性的原则性框架内容；而电子商务、海关单证、查验程序、监管、风险管理、合规管理等需要根据技术发展不断调整更新的事项，将授权政府和财政部长制定具体实施细则。这将确保相关规定更加灵活适应实际发展需要，并进一步压实主要负责人履行和问责责任。（完）

越通社
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