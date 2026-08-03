油价和食品价格回落带动越南7月CPI环比下降0.12%

越通社河内——越南财政部统计局8月3日上午公布的数据显示，2026年7月居民消费价格指数（CPI）环比下降0.12%。这一回落主要得益于国内成品油价格随国际燃料市场走低以及粮食和食品供应充足带动价格下行。



与2025年12月相比，7月CPI上涨3.08%；同比上涨4.45%。2026年前7个月，CPI平均同比上涨4.39%，核心通胀率上涨4.19%。



与上月相比，2026年7月CPI下降0.12%，其中城市地区下降0.13%，农村地区下降0.12%。在11大类消费商品和服务中，8类价格上涨，3类价格下降。



统计局指出，推动今年前7个月CPI同比上涨的主要因素包括：住房、电力、供水、燃料和建筑材料价格指数同比上涨6.72%，拉动整体CPI上涨1.53个百分点。其中，住房租金上涨4.9%，主要受维护和运营成本增加影响；住房维修建筑材料价格上涨13.74%，原因是建材价格上涨以及居民建房、修缮需求增加；居民生活用电价格上涨5.28%，主要由于用电需求上升。



交通运输价格指数同比上涨5.01%，拉动整体CPI上涨0.5个百分点，其中燃料价格上涨8.46%。



餐饮服务价格指数同比上涨4.77%，拉动整体CPI上涨1.71个百分点。其中，猪肉价格上涨4.54%，主要由于节假日期间供应偏紧及养殖成本较高；禽肉价格上涨4.42%；外出就餐价格上涨7.01%，主要受原材料和服务成本上涨影响。



此外，饮料和烟草价格上涨3.6%，拉动整体CPI上涨0.06个百分点；教育价格上涨3.35%，拉动整体CPI上涨0.2个百分点，原因是一些民办学校、私立学校及职业培训机构在2025—2026学年调整学费；其他商品和服务价格上涨4.25%，拉动整体CPI上涨0.15个百分点。



统计局负责人表示，与2025年相比，2026年CPI走势有所不同。今年5月同比涨幅达到5.6%，为全年最高；1月涨幅最低，为2.53%。2月至4月同比分别上涨3.35%、4.65%和5.46%；6月上涨4.69%；7月进一步回落至4.45%，同比涨幅呈逐步放缓趋势。



2026年前7个月，CPI平均同比上涨4.39%，高于2025年同期的3.26%。统计局认为，主要原因是国际市场推动汽油和液化石油气价格上涨，同时住房、电力、供水、燃料、建筑材料以及餐饮服务价格因投入成本增加和居民消费需求恢复而持续上涨。



2026年7月，越南国内黄金价格跟随国际金价走势回落。 主要原因是美国联邦储备委员会（Fed）继续维持审慎的货币政策取向，美元走强并维持高位，削弱了黄金的吸引力。此外，在此前金价大幅上涨后，投资者获利了结，也对金价形成下行压力。



截至2026年7月25日，国际黄金7月平均价格为每盎司4086美元，较6月下降4.62%。越南国内7月黄金价格指数环比下降3.02%，同比上涨19.15%，较2025年12月下降5.66%；2026年前7个月黄金价格指数平均上涨51.86%。



7月份，越南国内美元价格指数小幅上涨，与国际市场走势一致。 由于美联储继续维持审慎货币政策和较高利率水平，加之美国经济数据表现积极，市场预期美联储不会很快放松货币政策，国际市场持有美元需求增加。截至7月25日，国际美元指数（DXY）7月平均为100.81点，较6月上升0.76点。



越南国内7月美元价格指数环比上涨0.18%，同比上涨0.38%，较2025年12月上涨0.01%；2026年前7个月平均上涨1.55%。



统计局还表示，2026年7月核心通胀率环比上涨0.33%，同比上涨4.63%；前7个月平均上涨4.19%，低于同期CPI平均4.39%的涨幅。这主要是由于汽油、燃气和食品价格波动推高了整体CPI，而这些项目并未纳入核心通胀计算范围。(完)



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