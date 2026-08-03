前7个月越南进出口总额增长28%以上

越通社河内——据越南财政部统计局8月3日上午发布的2026年7月及前7个月经济社会形势报告显示，2026年前7个月，越南货物进出口总额达6595.8亿美元，同比增长28.1%。值得注意的是，进口增速快于出口，导致货物贸易逆差达205.2亿美元，主要原因在于服务于生产活动的原材料、机械设备及商品的进口需求增加。



具体是，7月份货物出口额达530.8亿美元，环比增长4.5%；其中，国内经济部门达102.7亿美元，增长2.7%；外商投资（含原油）达428.1亿美元，增长5%。累计2026年前7个月，货物出口额达3195.3亿美元，同比增长21.7%。其中，内资总额达636.4亿美元，增长5.8%，占出口总额的19.9%；外商投资（含原油）达2558.9亿美元，增长26.4%，占80.1%。



2026年前7个月，共有31类商品出口额超过10亿美元，占出口总额的93%（其中7类商品出口额超过100亿美元，占69.7%）。



从出口商品结构来看，2026年前7个月，加工制造业产品达2879.1亿美元，占90.1%；农林产品达227.9亿美元，占7.1%；水产品达68.6亿美元，占2.2%；燃料和矿产达19.7亿美元，占0.6%。



在进口方面，7月份货物进口额达566.7亿美元，环比增长6.1%。其中，国内经济部门达138亿美元，下降2.8%；外商投资达428.7亿美元，增长9.3%。累计2026年前7个月，货物进口额达3400.5亿美元，同比增长34.8%；其中，内资部门进口额达921.4亿美元，增长24.1%；外商投资部门达2479.1亿美元，增长39.2%。



2026年前7个月，共有40类商品进口额超过10亿美元，占进口总额的93%（其中2类商品进口额超过100亿美元，占52.0%）。



2026年前7个月，加工制造业产品达2879.1亿美元。图自越通社

从进口商品结构来看，2026年前7个月，生产资料类商品达3199.5亿美元，占94.1%，其中机械设备、工具及零配件占56.9%，原燃材料占37.2%；消费品达201亿美元，占5.9%。



从进出口市场来看，2026年前7个月，美国是越南最大的出口市场，出口额达1047亿美元；中国是越南最大的进口市场，进口额达1386亿美元。



今年7月份，越南对美国的贸易顺差914亿美元，同比增长22.6%；对欧盟贸易顺差266亿美元，增长19.9%；对日本贸易顺差15亿美元，增长12.5%；自中国的贸易逆差930亿美元，增长39.7%；自韩国的贸易逆差324亿美元，增长86.9%；自东盟的贸易逆差122亿美元，增长45.8%。



据初步统计，7月份货物贸易逆差达35.9亿美元。累计2026年前7个月，货物贸易逆差达205.2亿美元（上年同期贸易顺差达103.5亿美元）。其中，国内经济部门贸易逆差285亿美元；外商投资部门（含原油）贸易顺差79.8亿美元。



为加大出口力度，统计局局长阮氏香建议政府集中有效实施各项促进出口的措施，加大贸易促进力度，实现供应链、生产链及进出口市场多样化，同时提升产品质量，进一步深入参与区域和全球供应链。



与此同时，有效利用已签署的自由贸易协定（FTA）带来的机遇，加大对重点、大型市场的出口力度，积极开拓新兴及潜在市场，如清真（Halal）市场、拉丁美洲和非洲市场，努力实现可持续的贸易顺差，研究把握新的机遇与复苏趋势，加大出口力度，充分利用双边及多边贸易协定，以拓展出口市场。



此外，加强信息共享，支持企业满足出口市场的新标准，协助企业应对反倾销案件；为企业获取资金、应用高科技、提升产品质量和附加值、扩大销售市场并促进出口创造便利条件。（完）