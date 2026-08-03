越南“蓝盔”部队在阿卜耶伊留下温情印记

其中，最突出的是升级改造连接阿卜耶伊中心地区与阿戈克的道路项目。接到任务后，四号工兵队迅速调动人力、机械，并组织连续施工。干部和队员们从清晨开始工作，加班加点，并利用休息日赶在雨季前加快进度。经过85天的努力，一条长37公里、宽10至14米的道路提前35天完工，超出特派团原定计划。

阿卜耶伊地区居民库兰：我代表阿卜耶伊民众，对你们所做的一切感到非常高兴。工程完成得非常出色，带来了巨大的变化。与之前相比，现在的出行已方便很多。感谢正在联合国旗帜下执行任务的越南工兵干部战士。

联合国阿卜耶伊临时安全特派团部队司令兼代理团长甘尼什·库马尔·什雷斯塔少将：“我谨向越南工兵队指挥官及全体干部、人员和战士表示诚挚的感谢，感谢你们的专业精神、奉献精神和不懈努力。连接指挥部与阿戈克的道路对特派团具有战略意义，同时也为阿卜耶伊行政区的民众带来了极为重要的价值。一条安全稳定的道路将帮助民众更方便地前往市场、获取基本服务和人道主义援助；减少出行风险；加强社区与各机构、组织之间的联系。

然而，越南工兵在阿卜耶伊留下的印记不仅体现在道路上。在敏扬小学，由于缺乏课桌椅，许多学生只能坐在塑料凳上，甚至直接坐在地上上课。

经过实地考察，四号工兵队调动干部、战士及车辆物资，对学校进行修缮。四间教室得到加固和维修。同时，部队还直接新制了60套木质课桌椅，安装黑板，并向学生赠送学习用品。

阿卜耶伊初中校长桑蒂诺·乔克·米贾克老师：越南“蓝盔”战士们的平凡善举，在民众心中刻下了亲切而充满人情味的形象。你们的帮助不仅解决了眼前的困难，更是越阿友谊和可持续承诺的象征。

工兵队不仅捐赠课桌椅，还在部队的木工车间里为学生们组织了一堂实践课。在越南干部和队员的指导下，学生们亲自参与测量、打磨和组装桌椅。通过这项活动，孩子们接触了基本的木工技能。在越南工兵队任期结束后，师生们也能主动修理一些小故障。

阿卜耶伊中学学生 艾乔尔·马丁·阿罗普：这对我们来说是一次非常有价值的实践体验。我们不仅有了课桌椅学习，还掌握了职业技能和在困难环境中奋发向上的意志。

阿卜耶伊地区教育部长 卡尔比莫·杜特：“越南部队不仅帮助修缮学校、提供课桌椅和学习用品，还指导师生掌握技能。经过指导后，他们可以自行维修和保养桌椅。这是非常实际且具有长远意义的帮助。”

在任期内，四号工兵队还开展了多项社区帮扶活动。在班顿、阿戈克及一些其他地区，部队向受冲突影响的家庭发放了衣物、生活用品和必需品。

这些援助虽然物资上不算丰厚，但来得及时，切合民众需求。通过一件件具体实事，越南军人逐步建立了信任，让“胡伯伯部队”的形象更加贴近阿卜耶伊社区。

阿卜耶伊地区天主教会代表阿钱杰洛·迈克尔神父：“我们非常珍视这份帮助。越南人的出现及其传递的信息总是给我们带来希望，为我们在艰难处境中继续生活注入动力。我们很高兴有越南朋友在阿卜耶伊与我们同行。衷心感谢越南工兵队来到这里，为社区赠送这些实用的必需品。”

近一年来，任期的成果不仅体现在完成的公路公里数或工程数量上，还体现在通过每一项具体工作和及时的帮助所建立的信任之中。这些印记继续彰显了越南维和部队在联合国中负责任、专业且充满人文关怀的形象。（完）