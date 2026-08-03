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越南“蓝盔”部队在阿卜耶伊留下温情印记

距离越南四号工兵队结束在联合国阿卜耶伊临时安全特派团的任期仅剩约一个月。在近一年的任务执行期间，该部队已实施多项重要基础设施工程，为特派团行动提供支持，并改善了当地民众的出行、学习和生活条件。

其中，最突出的是升级改造连接阿卜耶伊中心地区与阿戈克的道路项目。接到任务后，四号工兵队迅速调动人力、机械，并组织连续施工。干部和队员们从清晨开始工作，加班加点，并利用休息日赶在雨季前加快进度。经过85天的努力，一条长37公里、宽10至14米的道路提前35天完工，超出特派团原定计划。

阿卜耶伊地区居民库兰：我代表阿卜耶伊民众，对你们所做的一切感到非常高兴。工程完成得非常出色，带来了巨大的变化。与之前相比，现在的出行已方便很多。感谢正在联合国旗帜下执行任务的越南工兵干部战士。

联合国阿卜耶伊临时安全特派团部队司令兼代理团长甘尼什·库马尔·什雷斯塔少将：“我谨向越南工兵队指挥官及全体干部、人员和战士表示诚挚的感谢，感谢你们的专业精神、奉献精神和不懈努力。连接指挥部与阿戈克的道路对特派团具有战略意义，同时也为阿卜耶伊行政区的民众带来了极为重要的价值。一条安全稳定的道路将帮助民众更方便地前往市场、获取基本服务和人道主义援助；减少出行风险；加强社区与各机构、组织之间的联系。

然而，越南工兵在阿卜耶伊留下的印记不仅体现在道路上。在敏扬小学，由于缺乏课桌椅，许多学生只能坐在塑料凳上，甚至直接坐在地上上课。

经过实地考察，四号工兵队调动干部、战士及车辆物资，对学校进行修缮。四间教室得到加固和维修。同时，部队还直接新制了60套木质课桌椅，安装黑板，并向学生赠送学习用品。

阿卜耶伊初中校长桑蒂诺·乔克·米贾克老师：越南“蓝盔”战士们的平凡善举，在民众心中刻下了亲切而充满人情味的形象。你们的帮助不仅解决了眼前的困难，更是越阿友谊和可持续承诺的象征。

工兵队不仅捐赠课桌椅，还在部队的木工车间里为学生们组织了一堂实践课。在越南干部和队员的指导下，学生们亲自参与测量、打磨和组装桌椅。通过这项活动，孩子们接触了基本的木工技能。在越南工兵队任期结束后，师生们也能主动修理一些小故障。

阿卜耶伊中学学生 艾乔尔·马丁·阿罗普：这对我们来说是一次非常有价值的实践体验。我们不仅有了课桌椅学习，还掌握了职业技能和在困难环境中奋发向上的意志。

阿卜耶伊地区教育部长 卡尔比莫·杜特：“越南部队不仅帮助修缮学校、提供课桌椅和学习用品，还指导师生掌握技能。经过指导后，他们可以自行维修和保养桌椅。这是非常实际且具有长远意义的帮助。”

在任期内，四号工兵队还开展了多项社区帮扶活动。在班顿、阿戈克及一些其他地区，部队向受冲突影响的家庭发放了衣物、生活用品和必需品。

这些援助虽然物资上不算丰厚，但来得及时，切合民众需求。通过一件件具体实事，越南军人逐步建立了信任，让“胡伯伯部队”的形象更加贴近阿卜耶伊社区。

阿卜耶伊地区天主教会代表阿钱杰洛·迈克尔神父：“我们非常珍视这份帮助。越南人的出现及其传递的信息总是给我们带来希望，为我们在艰难处境中继续生活注入动力。我们很高兴有越南朋友在阿卜耶伊与我们同行。衷心感谢越南工兵队来到这里，为社区赠送这些实用的必需品。”

近一年来，任期的成果不仅体现在完成的公路公里数或工程数量上，还体现在通过每一项具体工作和及时的帮助所建立的信任之中。这些印记继续彰显了越南维和部队在联合国中负责任、专业且充满人文关怀的形象。（完）

越通社
#越南工兵 #阿卜耶伊 #联合国维和 #基础设施建设 #社区帮扶 #蓝盔部队 #越非友谊 #人道主义援助 #道路工程
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