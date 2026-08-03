一切方针政策都以人民幸福为目标

从以人为本的观点出发，胡主席肯定国家力量首先在于人民力量。他著名的口号“团结、团结、大团结；成功、成功、大成功”不仅是越南革命的行动方针，更是民族数千年历史中持久价值的结晶。正是这些价值，帮助越南民族战胜战争、自然灾害，在革新事业中克服困难，并继续在发展道路上稳步前行。

可以说，胡志明思想与民族文化传统中的核心价值，正是我们党逐步构建新时期国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范的基础，其核心价值包括：和平、统一、独立、民富、国强、民主、公平、文明、幸福等。这既是发展目标，也是凝聚全民族力量的标准。在深广融入国际的背景下，这些价值对于巩固民本领、维护独立主权、建设可持续发展的国家更具重要意义。

步入新发展阶段，在国家大力推进工业化、现代化和深广融入国际之时，构建和弘扬价值体系更具战略意义。我党多次强调，这不仅是文化部门的任务，更是整个政治体系、每个家庭、学校、社区及每位公民的任务。目标是大力激发越南人民的人力资源，发挥文化软实力，巩固全民族大团结，为快速、可持续发展构筑坚实的精神基础。

为具体落实这一主张，政府已颁布多项重要机制和政策。不久前，政府副总理范氏清茶签署了第1189号决定，颁布关于协同推进国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范的行动计划。该计划旨在使各价值体系深入社会生活，成为每个个人、家庭和社区认知与行动的标准；从而发挥越南文化和人民在经济社会发展、国防安全保障及建设快速、可持续发展国家中的作用。

然而，各价值体系只有在日常生活中转化为具体行动时，才真正具有生命力。这也正是政治局2026年7月13日颁发关于“在新发展阶段推动学习、践行胡志明思想、道德、方法、作风”的第07号指示贯穿始终的精神。

当每个越南人不断锤炼道德、积累知识、培育奋发向上的渴望、维护文化特色、增强对家庭、社会和祖国的责任感时，这些价值体系将真正成为巨大的内生力量，推动国家快速、可持续发展，并在新时代实现建设强大、繁荣、幸福的越南之渴望。（完）