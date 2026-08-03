越南加大旅游推广力度，迎接开往斯里兰卡的直飞航线

越通社河内——7月31日晚，越南驻斯里兰卡大使馆同越旅行社（Viettravel）及海利斯集团（Hayleys Group），在斯里兰卡首都科伦坡联合举行了主题为“越南——无尽奇观的世界”的越南旅游推广活动。



越南驻斯里兰卡大使郑氏心在致开幕词时强调，此次活动在一个特别重要的时刻举行，恰逢越南航空（Vietnam Airlines）与越捷航空（Vietjet Air）连接胡志明市与科伦坡的直达航线于2026年8月正式开通之际。直飞航线的开通不仅缩短了两国之间的旅途时间，还为推动旅游、贸易、投资合作及人文交流注入了新动力，有助于推动越斯传统友好关系走向深入和实效。



斯里兰卡国会副主席里兹维·萨利赫。图自越通社

斯里兰卡国会副主席里兹维·萨利赫（Dr. Rizvie Salih），外交、海外劳务与旅游部副部长鲁万·拉纳辛哈（Ruwan Ranasinghe）为斯越两国游客互访量不断增加感到高兴，同时高度评价两国职能部门与企业界在简化手续、实现两国直达航空连接方面所作出的努力；相信双边旅游合作将在未来一段时间迎来诸多积极发展。



越游旅行社代表概括介绍了越南突出而富有特色的旅游产品和线路，专为斯里兰卡市场量身定制的观光行程，以及两国旅行企业之间的合作机遇。越南航空与越捷航空代表分别介绍了两家客运公司的国际航线网络及航空服务，同时提供了连接越南与斯里兰卡航班的相关信息，为未来一段时间两国游客、商务人士及广大民众的往来创造便利条件。



斯里兰卡多家旅游企业代表高度评价此次推广活动的举办倡议，认为直飞航线的增设将为两国旅游合作带来重要转折。各家企业对越南丰富的旅游产品、独特的文化、多元的美食以及越南人民的款待热情留下了深刻印象；同时表达了尽早构建合作项目，组织更多斯里兰卡旅游团赴越，并进一步加强双向游客交流的愿望。



在科伦坡举行的越南旅游推广活动是越南驻斯里兰卡大使馆重要的经济与文化外交活动之一，旨在宣传推广越南国家与人民形象，加强两国旅游企业界之间的对接，为高效开发胡志明市至科伦坡直飞航线创造前提条件，从而有助于推动越共中央总书记、国家主席苏林在对斯里兰卡进行国家访问期间确立的越斯全面伙伴关系日益走深走实。（完）