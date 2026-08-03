胡志明市蓄势待发，迎接新一代外资浪潮

越通社河内——行政区划合并后，胡志明市正逐步形成多中心都市格局，涵盖金融、工业、港口、物流、创新、教育、医疗和高质量服务等领域，为吸引新一代外资奠定基础。



胡志明市现有67个加工出口区和工业园区，总面积超过2.7万公顷；根据规划，到2050年将拥有105个加工出口区和工业园区，面积超过4.9万公顷。截至2026年6月，胡志明市吸引外资项目超过2.13万，注册资本总额近1470亿美元。



胡志明市贸易与投资促进中心主任范光日表示，合并后，该市拥有配套的交通基础设施、海港、机场、物流和工业园区体系。中心区域继续发挥金融、服务、科技、教育、医疗和创新中心的作用；北部区域补充了加工制造业能力；东南部区域发挥深水港、物流、能源和海洋经济优势，而昆岛特区则被定位为生态-遗产旅游发展方向。



该市还拥有跻身全球前100的创新初创生态系统，拥有近3万家科技企业，约占全国规模的40%。目标是到2030年数字经济贡献地区生产总值的30%至40%，重点发展人工智能、半导体、生物技术、大数据、金融科技、数据中心、智慧物流和清洁能源等战略领域。



范光日表示，在投资吸引竞争日益激烈的背景下，投资者不仅关注优惠政策，还需要一个市场、人力资源、基础设施和投资环境协调配套的生态系统。



胡志明市高新技术园区管委会副主任阮越龙表示，截至2026年5月，高新技术园区共有166个项目，总投资额137.3亿美元，累计出口产值1850亿美元，聚集了超过5.36万名高素质劳动者。该市正在招商引资建设52公顷的战略技术中心、近195公顷的科学园以及约250个属于9个优先领域的项目，重点聚焦国际金融中心、半导体、人工智能、物流、港口、绿色工业和清洁能源、新型工业园区等领域。（完）

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