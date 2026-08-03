聚焦破解制度瓶颈 越南国会为发展蓄势赋能

在国会会议间隙，多位国会代表表示，希望此次会议审议通过的法律和决议能够进一步完善法律制度体系，释放发展潜力，激发社会资源活力，为各项方针政策尽快落地见效创造有利条件。

越南国会文化与社会委员会专职委员裴怀山副教授、博士："完成行政区划调整、推进党代表大会各项工作后，还有许多问题亟待解决，需要把党的主张切实转化为具体成果。实现这一目标，必须着力破解法律制度方面的诸多堵点，这也是当前集中修订多部法律的重要原因。同时，我们还将通过一系列决议，着力解决一些具有特殊性的突出问题。"

多位代表认为，在出台新政策的同时，更重要的是确保政策具有可操作性，加快完善配套实施细则，及时解决制约经济社会发展的堵点和难点，推动各项政策真正落地见效。

海防市国会代表团专职副团长阮氏越娥："立法过程中，必须做到执行主体明确、责任明确、资源保障明确、监督机制明确，同时避免增加群众和企业负担，不再产生新的繁琐行政审批程序。只有这样，国会通过的法律才能尽快落地见效。此外，我还想强调，在国会审议通过国家重大事项过程中，还应同步研究解决当前多个重点项目面临的困难和障碍。我认为，这对于国家未来发展具有十分重要的意义。"

各方期待，国会此次会议审议通过的一系列重大事项，将进一步拓展国家发展空间，提高资源配置和利用效率，为实现经济社会发展目标提供有力支撑，并为推动国家实现可持续发展奠定坚实基础。（完）