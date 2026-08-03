自主掌握疫苗技术，主动做好疫情防控

随着各类传染病形势日趋复杂，自主开展疫苗研发和生产不仅是保障人民健康的迫切需求，也是维护国家卫生安全的重要保障。隶属于越南卫生部的疫苗与生物制品研究所（IVAC）已确立其作为越南疫苗研发、生产技术自主化领域先行单位之一的重要地位。

目前，疫苗与生物制品研究所已掌握多种重要疫苗生产技术，为国家扩大免疫规划和民众疾病预防需求提供数百万剂疫苗。

疫苗与生物制品研究所的重要成果之一是成功研发并生产流感裂解疫苗（IVACFLU-S）。该产品符合世界卫生组织（WHO）针对2024—2025年北半球流感季节的推荐标准。

不仅致力于传统疫苗生产，疫苗与生物制品研究所率先研发新一代疫苗技术。研究所已开展新冠疫苗研发和临床试验工作，进一步彰显了越南在生物制品研发领域的科研实力。

越南卫生部疫苗与生物制品研究所所长杨友泰博士：“最大的挑战在于，疫苗和生物制品生产技术的开发需要投入大量时间、资源和技术成本。因此，新产品研发必须指定自上而下的统一战略和发展方向。目前，我们正享受各项决议带来的有利条件。这些政策导向为包括私营企业、新成立单位以及相关机构在内的各类主体参与新产品研发提供了重要支撑和发展空间。”

为了取得疫苗研发领域的重要成果，疫苗与生物制品研究所持续加大对科技创新、技术研发和数字化转型的投入，并将其贯穿于研发和生产全过程。这些举措与越共中央政治局第57号决议提出的“以科技创新和数字化转型作为国家发展关键动力”的精神高度契合。

越南卫生部疫苗与生物制品研究所检定室副主任陈玉仁硕士：“目前，研究所正在广泛应用多项先进技术，例如将实时聚合酶链反应（Real-time PCR）应用于疫苗检定工作。此外，我们还采用了一系列新技术，以减少实验动物的使用，同时进一步提高检测和试验质量。”

每一剂送到民众手中的疫苗背后，都凝聚着长达数年的科研攻关和成千上万个技术环节，需要高水平科技能力以及在人力资源、设备设施和质量管理体系方面的大力投入。掌握核心技术不仅有助于越南实现疫苗供应自主可控，也为未来快速应对新发传染病奠定了坚实基础。(完)