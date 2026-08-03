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越南第十六届国会第一次非常规会议在首都河内隆重开幕

越南第十六届国会第一次非常规会议8月3日在首都河内隆重开幕。出席开幕式的有越共中央总书记、国家主席苏林；政府总理黎明兴；中央书记处常务书记陈锦秀；越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。

越南国会主席陈青敏在致开幕词时表示，越共十四届三中全会刚刚圆满成功，政治局已召开全国会议，研究、学习、贯彻和部署落实决议。

据陈青敏介绍，第十六届国会第一次非常规会议是在全国刚刚进行为期一年的各级行政单位调整和两级地方政府运行情况全面、客观评估之际召开的；全国正努力、决心实现2026年及后续年份两位数增长目标。本次会议以立法和决策国家重要问题为核心任务，体现了国会、政府和各机关在立即体制化和落实党的主张方面的政治决心、主动精神和果断务实行动，及时回应人民和企业的要求与愿望，不拖延、不错失国家发展机遇。

根据议程，本次会议将审议通过15部法律和4项规范性决议，首次审议7部法律草案，为各机关完善并提交第二次会议通过奠定基础；同时审议7项权限内的问题，以满足战略交通基础设施和全国城市体系发展的要求。会议为期约17天，自2026年8月3日至8月24日。

国会主席建议国会各机关和各位代表继续大力革新立法思维；颁布的政策法律要切实贴近实际；先行先试、为国家发展开辟道路；以人民和企业为中心，以法律体系的实施质量和效果作为立法工作的衡量标准。他要求在政策法律制定和颁布过程中充分发挥各机关和主要负责人的作用与责任，特别是起草机关和审查机关。

陈青敏相信，在政府、国会各机关及相关机构的精心准备和高度责任感下，加上各位代表的团结、革新、创新、责任和智慧，第十六届国会第一次非常规会议将圆满完成全部议程，取得最高质量。（完）

#国会 #非正常 #非常规会议
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