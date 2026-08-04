到2035年，基本完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型

越南政府近日颁布2026年7月9日第66.22/2026/NQ-CP号《关于发展数字公民的决议》，该决议自2026年8月15日起施行，至2027年2月28日止。决议规定了数字公民发展的基本原则、公民在数字环境中的权益与责任、鼓励使用数字服务的政策，以及有关国家机关、组织和企业的职责。值得注意的是，根据该决议，越南政府将每年10月15日定为“越南数字公民日”。