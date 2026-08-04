Multimedia

图表新闻

到2035年，基本完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型

根据越共十四大三中全会关于创新国家发展模式的第19-NQ/TW号决议，越共中央委员会一致同意，到2030年，完成各领域新发展模式的基础建设，与具有现代工业的中等偏上收入国家的发展水平相适应。到2035年，基本完成向自强、创新、人文、可持续与融入的国家发展模式转型。

den-nam-2035-ok-ngoc-ngoc.jpg
越通社
#国家发展模式 #模式转型 #中等偏上收入 #现代工业 #越共十四大 #三中全会
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

党代会

越南—新纪元

相关新闻

劳寨乡公共行政服务中心工作人员指导群众办理行政手续。图自越通社

从两级地方政府模式到边境地区的变化

在实施两级地方政府模式一年后，宣光省各边境乡正呈现出诸多积极变化。从那些偏远、交通不便、合并后行政区域扩大的地方，多个地区已逐步克服了最初的困难，建立起运转顺畅、更贴近民众的机构。新模式不仅提高了行政手续办理的质量，还为挖掘潜力、发展经济社会、维护边境地区国防安全创造了动力。

隆古乡罗罗寨同胞沉浸在传统舞蹈中。图自越通社

两级地方政府模式助力边境地区焕发新活力

实施两级地方政府模式一年后，越南宣光省边境地区多个乡镇发生了积极变化。面对行政区划调整后辖区扩大、地处偏远、交通不便等挑战，当地政府逐步完善运行机制，不断提升行政服务水平，同时为经济社会发展和边境安全稳定注入新动力。

资料图。图自越通社

越南纺织服装业加快重塑发展模式

2026年上半年，越南纺织品服装出口总额超过222亿美元，同比增长1.7%。在市场波动、供应链中断以及运输成本和原辅材料采购成本持续攀升等多重挑战下，这一成绩充分体现了越南企业所作出的巨大努力。

乂安省乡村卫生工作者正在引导母亲们如何照顾新生儿。图自越通社

革新国家发展模式：以人为中心、目标和动力

越共中央总书记、国家主席苏林6月4日与中央政策与战略部及相关机构就以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案举行工作会议时强调，新发展模式必须将人置于中心位置，作为发展的目标、动力和主体。

附图 图自越通社

发挥数据要素资源在增长模式创新中的作用

数字技术、人工智能（AI）及相关平台的迅猛发展使数据已成为重要的战略资源和生产要素。当越南转向以生产率、创新和数字化转型为基础的增长模式时，数据成为连接技术、知识和治理体系的核心纽带。

更多

每年10月15日被定为越南数字公民日

每年10月15日被定为越南数字公民日

越南政府近日颁布2026年7月9日第66.22/2026/NQ-CP号《关于发展数字公民的决议》，该决议自2026年8月15日起施行，至2027年2月28日止。决议规定了数字公民发展的基本原则、公民在数字环境中的权益与责任、鼓励使用数字服务的政策，以及有关国家机关、组织和企业的职责。值得注意的是，根据该决议，越南政府将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

2026年“越南光荣”表彰会共表彰13个先进典型，其中包括8个先进集体和5名先进个人。他们中有勇攀科技高峰的科学家、仁心仁术的医务工作者、开拓创新的企业家，有守护国家安宁的武装力量官兵，也有外交、文化、教育等领域的杰出代表，以及来自全国各地的优秀劳动者。

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，截至2026年7月25日，在“500昼夜行动”中，各力量已搜寻、归集烈士遗骸1488具，其中境内466具，老挝174具，柬埔寨850具。同时，发现7处烈士合葬墓，其中宣光省5处，共含23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体烈士遗骸。

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。