政府例行记者会：调整后越南村、居民组数量减少46.33%

越通社河内——越南内务部副部长阮氏河在8月3日下午举行的2026年7月政府例行记者会上表示，截至目前，全国34个省市已按照中央政治局和政府的要求完成村、居民组的调整工作。实施过程严格、同步、公开、民主，在干部、党员和人民群众中形成了共识，为维护政治稳定和社会治安秩序作出了贡献。



调整后，全国村、居民组数量从89589个减少至48078个，减少41511个，相当于46.33%。这次调整不仅精简了基层组织节点，扩大了管理规模，提升达标村和居民区比例，而且基本解决了规模小、分散的状况，同时仍确保维持各地历史、文化、民族、宗教、国防、安全和地理条件等特殊因素。



与此同时，各地方已完成党组织、祖国阵线工作委员会和各政治社会组织的健全工作，同时安排和解决非专职人员的政策和待遇问题，准备基础设施，移交档案和财产，确保新设立的村、居民组成立后立即投入运行。



阮氏河表示，此次调整按照中央政治局第34-KL/TW号结论的目标、要求和进度顺利完成，有助于精简基层组织机构，提高政治体系的运行效率和效能，提升非专职人员队伍的质量，满足新时期基层治理的要求。（完）

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