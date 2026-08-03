胡志明市制定按多层级模式发展医疗体系的战略导向

越通社河内——据胡志明市卫生局消息，该市目前拥有169家医院、1.3万多家医疗机构以及遍布全市的168个卫生远和近300个诊所。除了为当地居民提供医疗健康服务外，胡志明市还是越南南部地区的诊疗中心。



胡志明市制定了按多层级模式发展医疗体系的战略导向，根据居民的健康护理需求程度组建整个医疗体系。在生命的每个阶段、每种健康状况及每种疾病程度，都有相对应的层级提供适当护理。在此模式中，各护理层级并非独立运行，而是无缝衔接成一条连续的链条。居民可根据专业需求在不同层级间转诊；全流程的健康信息、跟踪职责以及各医疗机构间的协同配合始终保持贯穿一致。



胡志明市卫生局明确，该市医疗体系将划分为 3 个层级，对应从基础到专科的 3 个健康护理级别。第一层级也是多层级模式中最核心的层级——基础健康护理层级。这是居民最早且最常接触医疗体系的地方，其核心力量包括乡、坊、特区级卫生院，连续健康护理团队，家庭医生以及社区医疗网络。



第二层级是基础治疗层级，被视为诊疗体系的支柱，由各区域综合医院、门户医院及普通综合医院承担。该层级的任务是解决居民的大部分诊疗需求，从日常急救、内科、外科、妇产科、儿科治疗，到康复医学及各项普及性技术。



最后一级是专科深度治疗层级，被视为创新发展的动力。该层级汇集了该市的各家顶级专科医院及顶尖综合医院。这些医院不仅承担疑难杂症的治疗任务，还是科学研究、创新转型、新技术开发、高质量人力资源培训、专业指南制定、技术转移、远程会诊的基地，并按照核心医院—卫星医院模式引领整个专业网络的发展。



多层级导向不仅是一项诊疗组织方案，更是医疗体系发展思维上的根本性转变。即：从发展单一医院转向发展整个网络；从“以诊疗机构为中心”转向“以人民为中心”；从“以治疗为重心”转向“全方位健康护理”。胡志明市卫生局领导指出，这不仅是该市卫生行业的发展方向，也为越南在新发展阶段建设现代、公平、高效与可持续的医疗体系提供了参考借鉴。（完）





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