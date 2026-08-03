政府例行记者会：继续减免税费支持经济发展

越通社河内 ——越南财政部副部长阮德芝在8月3日下午举行的2026年7月政府例行记者会上表示，政府继续实施减免缓缴税费政策，以支持民众和企业，助力控制通胀和稳定宏观经济。



他表示，对适用10%税率的商品和服务组减征2%增值税（降至8%）的政策延长至2026年12月31日。农业用地免税期限延长至2030年12月31日。



此外，政府继续延长2026年增值税、企业所得税和个人所得税的缴纳期限；同时维持自2025年7月1日至2026年12月31日对46项收费和规费的减免政策，以支持企业和民众。



对于汽油产品，财政部已呈报主管部门批准，自2026年3月9日至9月30日将汽油及汽油生产原料的优惠进口税率降至0%，同时将汽油环境保护税为零税率以及汽油不申报、不缴纳增值税但允许抵扣进项税额的政策延长至2026年9月30日。



阮德芝表示，财政部将继续与工贸部及各相关部委配合，制定价格、税收和收费方案，以便在市场波动时主动应对，助力维护宏观经济稳定和控制通胀。（完）

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