第十六届国会第一次非常规会议：国会批准任命新内务部部长

越通社河内——根据越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月3日，国会就属其权限范围的人事工作举行闭门会议。
国会进行了内务部部长（2026-2031年任期）的免职和批准任命程序。
在国会主席陈青敏的主持下，国会听取了政府总理黎明兴提交关于批准免去杜清平内务部部长（2026-2031年任期）职务以任命其他职务的呈文。
国会在大会堂讨论，通过电子系统进行表决，以484票赞成（占总票数的96.80%）、2票弃权的结果通过了上述内容。
随后，国会进行无记名投票并以477票赞成（占总票数的95.40%）、1弃权票的结果通过了批准免去杜清平内务部部长职务的决议。
国会听取了政府总理提交关于批准任命越共中央委员、内务部代理部长阮进海为内务部部长（2026-2031年任期）的呈文。
国会在大会堂讨论，通过电子系统进行表决，以474票赞成（占总票数的94.80%）、1票弃权的结果通过了任命内容。
随后，国会进行无记名投票，批准任命阮进海同志为2026-2031年内务部部长。国会听取计票委员会公布计票结果，进行讨论，并以483票赞成（占总票数的96.60%）、1票弃权表决通过了批准政府总理关于任命内务部部长的决议。（完）
越南第十六届国会第一次非常规会议：推进党关于国家赔偿责任的主张制度化
8月3日上午，在越南第十六届国会第一次非常规会议开幕式上，国会听取了司法部部长黄青松和国会法律与司法委员会主任潘志孝分别就《法律普及教育法（修正案）》以及《国家赔偿责任法若干条款修改补充法》草案作了呈文和审查报告。