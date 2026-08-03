第十六届国会第一次非常规会议：国会批准任命新内务部部长

越通社河内——根据越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月3日，国会就属其权限范围的人事工作举行闭门会议。

国会进行了内务部部长（2026-2031年任期）的免职和批准任命程序。



在国会主席陈青敏的主持下，国会听取了政府总理黎明兴提交关于批准免去杜清平内务部部长（2026-2031年任期）职务以任命其他职务的呈文。



国会在大会堂讨论，通过电子系统进行表决，以484票赞成（占总票数的96.80%）、2票弃权的结果通过了上述内容。



随后，国会进行无记名投票并以477票赞成（占总票数的95.40%）、1弃权票的结果通过了批准免去杜清平内务部部长职务的决议。



国会听取了政府总理提交关于批准任命越共中央委员、内务部代理部长阮进海为内务部部长（2026-2031年任期）的呈文。



国会在大会堂讨论，通过电子系统进行表决，以474票赞成（占总票数的94.80%）、1票弃权的结果通过了任命内容。



随后，国会进行无记名投票，批准任命阮进海同志为2026-2031年内务部部长。国会听取计票委员会公布计票结果，进行讨论，并以483票赞成（占总票数的96.60%）、1票弃权表决通过了批准政府总理关于任命内务部部长的决议。（完）

