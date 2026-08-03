时政

越南政府总理黎明兴：抓紧完善落实三中全会决议的行动计划

8月3日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年7月份政府例行会议，重点评估7月份和今年前7个月经济社会发展情况、公共投资资金分配和拨付进度、各项国家目标计划实施情况，并研究部署下一阶段重点任务和措施。

越南政府总理黎明兴主持召开2026年7月份政府例行会议。图自越通社
越南政府总理黎明兴主持召开2026年7月份政府例行会议。图自越通社

越通社河内——8月3日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年7月份政府例行会议，重点评估7月份和今年前7个月经济社会发展情况、公共投资资金分配和拨付进度、各项国家目标计划实施情况，并研究部署下一阶段重点任务和措施。

黎明兴在总结讲话中对所取得的成就给予充分肯定，同时指出当前仍面临的困难和挑战，如在实现两位数经济增长目标的同时保持宏观经济稳定压力较大，金融货币市场面临资金、利率和流动性压力，法律和决议实施细则出台仍有滞后，进出口活动缺乏稳定性，对外资企业和部分主要市场依赖程度较高等。

黎明兴强调，国际形势仍将复杂多变，国内正进入防汛防台风关键时期，各类风险不容忽视。

黎明兴表示，政府落实中央三中全会决议和结论的行动计划已提交政府会议审议，并将在会后尽快完善。各部委、行业和地方要紧紧围绕中央委员会、中央政治局、中央书记处、国会和政府的决策部署，抓紧组织实施，确保各项任务按时、高效完成。

黎明兴要求各部委集中完成并提交第十六届国会第一次非常规会议审议24项法律和决议草案，同时为2026年10月举行的国会会议准备约40项法律和决议草案，加快制定配套实施细则，广泛听取人民和企业意见，不断提高立法工作质量。

vnanet-potal-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-7-nam-2026-8930342-1.jpg
会议现场。图自越通社

对于《中小企业发展法（修正案）》，政府总理要求研究将个体经营者和家庭经营户纳入调整范围，鼓励其转型升级为企业。

关于规划工作，政府已批准调整2021—2030年国家总体规划、6个区域规划、33个省级规划以及12项行业规划。各部委需要在2026年第三季度完成其负责的行业规划调整工作，确保与实现两位数经济增长目标相衔接。

在促进增长和保持宏观经济稳定方面，政府总理要求各部委、地方定期评估增长目标完成情况，及时采取有力措施，加快公共投资
资金分配和拨付进度，确保2026年度公共投资计划资金全部拨付到位。

财政部要试行对各部委、地方公共投资资金拨付情况进行考核评分，抓紧完善中期公共投资项目手续，支持企业生产经营活动；力争2026年国家财政收入比2025年增长至少10%；研究出台支持企业发展的税收政策，灵活调整燃油税费，推动企业债券市场健康发展等。

越南国家银行继续实施灵活稳健的货币政策，保持利率和市场流动性稳定，努力降低贷款利率，保持外汇市场稳定。

在生产发展和基础设施建设方面，政府总理要求农业与环境部加快解决国家目标计划资金拨付中的困难，完善土地管理相关手续，加强自然灾害监测预警；工贸部抓紧完善《八号电力规划》，修订燃油经营管理规定，保障能源供应，积极拓展出口市场；建设部确保南北高速铁路、河内和胡志明市城市轨道交通及环城公路、隆城国际机场以及APEC 2027相关基础设施项目按计划推进。

政府总理还要求内务部继续完善行政机构设置，研究建立适应新形势的乡级行政单位模式；各部委和地方加快国家数据库建设，大力推动科技创新和数字化转型。公安部继续督促落实第06号方案和第57号决议。

在文化社会领域，政府总理要求继续做好烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作，按计划完成边境地区寄宿制学校建设；做好2026—2027学年准备工作，推进全民定期健康检查计划，积极开展旅游推广，办好八月革命胜利81周年和9·2国庆纪念活动。同时，各部门要积极做好党和国家领导人对外活动以及APEC 2027各项筹备工作等。（完）

越通社
#HNTW 3 #越南政府总理黎明兴 #三中全会 #全会决议 #行动计划
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

越共中央政策与战略部部长阮青议。图自越通社

实现体制突破，创新国家治理方式，打造发展新动能

7月29日上午，越共中央政策与战略部部长阮青议在河内召开的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上介绍了越共中央于2026年7月28日颁布关于到2030年、2035年、2045年及面向2050年愿景阶段创新国家发展模式的第19-NQ/TW号决议的主要内容。

更多

研讨会现场。图自越通社

菲德尔·卡斯特罗同志——越南人民的伟大朋友

8月3日，胡志明国家政治学院在河内举行“菲德尔·卡斯特罗同志——古巴革命的伟大领袖、坚强的国际战士、越南人民的伟大朋友”学术研讨会。这是具有深远意义的政治—学术活动，旨在纪念菲德尔·卡斯特罗·鲁斯主席诞辰100周年。

第十六届国会第一次非常规会议。图自越通社

第十六届国会第一次非常规会议：大力减少有条件的经营行业

8月3日下午，在越南第十六届国会第一次非常规会议分组讨论中，与会代表就《投资法》第6条及附录4（有条件经营行业目录）修订补充法展开讨论。会议认为，减少有条件经营行业应坚持实质性改革，不仅追求数量减少，更要切实降低企业合规成本，改善投资营商环境。

国会经济与财政委员会主任潘文买发表讲话。图自越通社

越南第十六届国会首次非常规会议：高效开发资源 坚定维护国家主权

越南第十五届国会第一次非常规会议8月3日上午继续举行。会议听取了关于3 项法案的呈文和审查报告，包括：《关于处理与国有经济、民营经济和创新创意相关违法行为的特殊机制和政策的决议》；《关于为在安江省富国特区服务于 2027 年 APEC会议的工程项目排忧解难的特殊机制和政策的决议》以及《石油法（修正案）》。

安江省富国特区APEC领导人会议中心项目施工现场。图自越通社

为富国特区2027年APEC领导人会议配套服务项目破除法律障碍

在富国特区开展的2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议一系列配套服务项目在审批手续与建设同步推进的情况下实施。为避免在建项目停滞，确保这一重要外交活动如期举行，政府建议国会出台一项决议，其中设立多项特殊机制，着力破解项目实施过程中出现的法律障碍。

越南研究中心主任、教授成汉平 图自越通社

越共领导层具有提前谋划在未来预防风险的能力

中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授成汉平就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“4大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，关于提升党的领导力和执政能力的问题，这是很多国家面临的很现实的问题，但苏林尖锐地提出了这一问题，表明当前的越共中央集体非常务实，同时也高瞻远瞩地意识到了自身存在的问题。

越俄联营公司（Vietsovpetro）白虎油田二号中央技术平台。图自越通社

体制——开启新发展空间最重要的“钥匙”

越共第十四届中央委员会第三次全体会议通过的关于越南发展模式转型的第19号决议（19-NQ/TW）明确指出：“国家发展模式转型，首先要实现体制突破，革新国家组织、治理和运行方式，形成新的发展能力。”

得于乡公共行政服务中心。图自越通社

破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实

得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。