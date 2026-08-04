前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标

越通社河内——2026年前7个月的经济社会画卷继续呈现诸多积极信号，通胀得到控制，财政收入、外商直接投资、进出口、公共投资拨付和企业活动均保持增长势头。然而，实现全年GDP增长10%及以上目标的压力仍然很大。



越南财政部统计局8月3日发布的2026年7月及前7个月社会经济形势报告，7月份越南居民消费价格指数环比下降0.1%；前7个月平均预计同比上涨4.39%。



国家财政收入预计达183万亿越盾，完成预算的72.5%，同比增长16%；同时已减免约131.6万亿越盾税费，并延期缴纳约42万亿越盾。



外商直接投资继续成为亮点，注册资本总额超过380亿美元，同比增长58%；实际到位资金超过150亿美元，增长近12%，为5年来最高拨付水平。其中，加工制造业占实际到位资金总额的近83%。



截至7月底，全国公共投资拨付资金超过425.3万亿越盾，完成政府总理交办计划的41.9%。据统计局表示，随着多个重点基础设施项目加快推进，公共投资有望继续成为下半年的增长动力。



企业经营活动持续活跃，新成立和恢复运营的企业超过18.7万家，增长近8%；同时有超过15.5万家企业退出市场。



在贸易方面，前7个月货物进出口总额近6600亿美元，增长超过28%；出口近3200亿美元，进口约3400亿美元。工贸部副部长阮生日新预测，得益于有效开拓新一代自由贸易协定，2026年全年进出口总额有望突破1万亿美元。



在取得积极成果的同时，财政部表示经济仍面临局部劳动力短缺、人工和原材料价格上涨以及部分重点项目拨付进度缓慢等问题。



据财政部副部长阮德智表示，为使2026年全年保持两位数增长，对今年剩余几个月的任务是非常艰巨的。政府已进行非常仔细的审议，并颁布了关于更新增长情景和重点措施的第168/NQ-CP号决议，以在剩余季度落实2026年力争达到10%及以上的增长目标，同时保持宏观经济稳定。



财政部建议继续实施支持民众和企业的税费政策；灵活调整汽油和航空燃油的税收。国家银行灵活调控货币政策，保持货币市场、外汇市场、利率水平和信贷增长的稳定。



各部委重点调控汽油价格，保障能源供应；推动重点工业项目进度，有效利用各项自由贸易协定，实现出口市场多元化。农业与环境部主动应对自然灾害，保障生产活动。



财政部还建议继续精简行政手续，降低物流成本；建设部加快推进重点交通项目和隆城国际机场的进度等。



在2026年7月政府例行会议上，政府总理黎明兴要求各部委和地方维护宏观经济稳定，控制通胀，加快公共投资资金拨付，力争100%完成2026年计划。（完）

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