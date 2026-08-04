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越南代表参加在中国香港举行的2026年亚洲科学夏令营

越南代表参加在中国香港特别行政区香港大学（HKU）举行的2026年亚洲科学夏令营（Asian Science Camp，简称ASC）开营仪式。

来自28个国家和地区的代表以及世界著名的专家学者参加此次活动。图自越通社
来自28个国家和地区的代表以及世界著名的专家学者参加此次活动。图自越通社

越通社香港——8月3日，2026年亚洲科学夏令营（Asian Science Camp，简称ASC）开营仪式在中国香港特别行政区香港大学（HKU）举行。

据越通社驻香港记者报道，本届活动于8月2日至8日举行，由香港大学主办，旨在庆祝该校建校115周年。论坛吸引了来自区域内28个国家和地区的优秀中学生和大学生代表参加，同时汇聚了众多世界顶尖学者，包括诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖获得者，其中包括越南数学教授吴宝珠。

今年，越南代表团由10名优秀高中学生和大学生组成，他们分别来自越南全国顶尖高校和重点高中。谈及此次参会的意义，河内理工大学电气与电子学院讲师、越南代表团团长阮碧玄表示，代表团通过越南物理学会的联系参加此次论坛，本着学习、交流和与国际同行分享知识的精神积极参与各项活动。阮碧玄表示，此次参会不仅是越南青年一代能够与国际接轨、同台交流的荣耀，也有助于他们了解世界科学发展的未来方向，并拓展未来国际合作网络。这种联系有望突破越南范围，延伸至世界各地教育机构，为推动越南科学和教育事业不断发展作出贡献。

曾就读于河内—阿姆斯特丹重点高中、目前在澳大利亚学习的阮良朋作为越南代表团学生代表表示，非常高兴能够参加此次活动。他说，出于对科学的热爱，能够在亚洲科学夏令营这样具有声望的论坛上与国际同龄人交流，是一次弥足珍贵的学习机会。围绕数学、物理、化学等科学主题以及现实生活中的实际问题交流个人观点、吸收新的思路，为越南青年代表带来了巨大的动力。

除了学习交流之外，阮良朋还强调，希望通过此次论坛展示自我，并传播越南人民聪慧、勤于学习、不断自我完善、充满自信与国际青年并肩同行的良好形象。越南代表团成员表示，相信通过本次活动积累的经历和提升的生活技能，将帮助他们变得更加自信。

夏令营期间，青年代表将参加丰富多彩的系列活动，包括全体会议、演讲嘉宾与学生之间的专题平行讨论会、科学海报（Poster）展示以及社会交流和实地参访等活动。

亚洲科学夏令营（ASC）是由亚洲科学夏令营国际理事会（IBASC）管理的年度非营利性论坛，旨在推动亚洲地区科学交流与合作发展。

亚洲科学夏令营的构想源于林道诺贝尔奖获得者大会（Lindau Nobel Meetings），最早于2005年由1986年诺贝尔化学奖获得者李远哲（Yuan-Tseh
Lee）教授与2002年诺贝尔物理学奖获得者小柴昌俊（Masatoshi Koshiba）教授共同提出并展开讨论。首届亚洲科学夏令营于2007年在中国台北举行。该活动旨在通过与世界顶尖科学家开展面对面交流和讨论，激励青年人才成长，同时促进亚洲未来一代优秀中学生和大学生之间的友谊与国际合作。（完）

越通社
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