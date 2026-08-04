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清化省515指导委员会在咸龙烈士陵园对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样

8月3日，清化省烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称“515指导委员会”）在清化省咸龙坊咸龙烈士陵园与有关机关和单位联合举行献花献香仪式，并对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。

军人在咸龙烈士陵园开展烈士档案数字化工作。图自越通社
军人在咸龙烈士陵园开展烈士档案数字化工作。图自越通社

越通社河内——8月3日，清化省烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称“515指导委员会”）在清化省咸龙坊咸龙烈士陵园与有关机关和单位联合举行献花献香仪式，并对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。

在咸龙烈士陵园进行的生物标本采集工作自2026年8月3日开始，预计于2026年8月25日前完成。DNA鉴定结果将有助于补充数据库，提高与烈士亲属的比对能力，逐步为英雄烈士还名归乡，彰显越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的深刻道德传统。

在庄严的气氛中，各位代表怀着崇高敬意向英烈献花、献香并默哀，深切缅怀为祖国独立与自由英勇牺牲的各位英雄烈士。

纪念仪式结束后，专业力量在尚未确认身份的烈士墓区开展生物标本采集任务。

这是“全面推进烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作的500个昼夜行动”中的一项活动，旨在通过DNA鉴定方法逐步确认英雄烈士身份，满足烈士亲属的愿望，落实“知恩图报”政策。

咸龙烈士陵园现有1943座烈士墓，其中有1033座尚未确认信息的烈士墓需要采集生物标本进行DNA鉴定。按计划，清化省515指导委员会成立了8个采样组，在陵园内8个区域同时开展工作，确保严格按照技术流程进行，在采样、信息数字化、建档、封存、保管和交接的全过程中杜绝差错。

为完成这项任务，省515指导委员会抽调了省军事指挥部、内务厅、卫生厅、省法医与医学鉴定中心以及地方力量组成跨部门工作组。采样工作按照“科学、严密、符合技术流程”的方针展开；同时确保绝对安全，保护陵园景观，维护烈士墓的尊严。

在现场，官兵和专业人员的每一个动作都十分慎重。每一具遗骸在交接给专业机构进行鉴定之前，都按照规定得到妥善管护与保管。

​截至目前，省军事指挥部已在25个烈士陵园中的17 个开展工作；在2955座烈士墓中发掘了604座，其中452座满足采样条件，152座因遗骸已分解或炭化而不符合条件；已向军队法医研究院交接185份标本。未来一段时间，省军事指挥部将继续加快其余陵园的工作进度，力争按既定路线图完成任务。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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