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越南与中国台湾专家分享多模式体重管理策略

在“多模式体重管理”研讨会上，专家指出，肥胖症治疗需要多学科协作，目标不仅是减重，更要改善整体健康状况。

红玉综合医院举办“多模式体重管理”研讨会。红玉综合医院供图
红玉综合医院举办“多模式体重管理”研讨会。红玉综合医院供图

越通社河内——据世界卫生组织统计，2022年全球约有25亿成年人超重，其中近8.9亿人患有肥胖症；越南约20%的人口面临超重问题。肥胖症已成为医疗卫生系统的重要负担。

8月1日，红玉综合医院举办“多模式体重管理”研讨会，吸引100余名内分泌、外科、营养、心理及康复领域的医生和专家参加。

河内内分泌与糖尿病学会主席杜忠军副教授、医学博士表示，肥胖症是一种机制复杂的慢性疾病，与2型糖尿病、心血管疾病及代谢紊乱密切相关，需要长期管理。

国际知名代谢外科专家Weu Wang教授表示，过去约20年中，心血管疾病总体死亡率有所下降，但与超重和肥胖相关的心血管死亡病例却增加了300%。这说明，肥胖症还会威胁心血管健康和预期寿命。

多模式治疗——现代肥胖症治疗的发展趋势

红玉综合医院外科部主任阮春雄副教授、医学博士表示，肥胖症没有“唯一答案”。内科治疗、营养干预、心理支持、运动和手术可相互补充，形成全面、可持续的治疗方案。

越南内分泌与糖尿病学会副主席阮科妙云副教授、医学博士作《肥胖症的药物治疗》报告，指出新一代减重药物为患者提供了更多选择，但需严格掌握适应证并结合生活方式调整。

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红玉综合医院已成功为多名肥胖症患者实施手术治疗。红玉综合医院供图

Weu Wang教授作《从减重手术到代谢手术的发展历程》报告，红玉综合医院普通外科主任阮清心医学博士作《越南已报道的肥胖症介入与手术治疗方法：证据综述及初步结果》报告。两位专家指出，代谢手术不仅用于减重，还可改善代谢紊乱及合并症，但须严格掌握适应证。

研讨会还分析了红玉综合医院6例代谢手术病例，这些患者均长期肥胖，伴有糖尿病、高血压等合并症，且常规减重效果不佳。

专家强调，代谢手术并非单一方案，而是肥胖症综合治疗的重要环节。阮清心医学博士表示，手术效果不能仅以减重幅度衡量，还应关注代谢性疾病改善、疗效维持及生活质量提升，并进行长期随访。

通过本次研讨会，红玉综合医院正进一步完善多模式、个体化的肥胖症管理流程，以促进疾病长期稳定控制、减少并发症并提高患者生活质量。(完)

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