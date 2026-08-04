第57号决议：打造新增长动力的“核心引擎”

越通社河内——在传统增长动力创造的空间逐渐收窄的背景下，科技、创新和数字化转型被确定为提升生产率、培育新增长动能、实现两位数经济增长目标的核心基础。这一战略性突破精神已在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议（57-NQ/TW）中得到具体体现，并成为越南经济破解发展瓶颈、培育快速可持续增长新动力的重要行动指南。



据越南财政部统计局测算，为实现2026年全年两位数经济增长目标，下半年国内生产总值（GDP）需增长11.7%。其中，第三季度GDP需增长11.16%，使前三季度经济增速达到9.19%；第四季度则需进一步提升至12.09%。



这一增长目标处于较高水平，要求各项经济增长动力在下半年得到全面激活，并形成更加明显的实际成效。与此同时，投资、出口等传统增长引擎，以及劳动力、资源等传统优势正逐步接近发展瓶颈。



越南财政部统计局局长阮氏香表示，除外商直接投资（FDI）和绿色经济外，科技、创新、数字经济和数字化转型将成为推动今年下半年经济增长的重要新动力。



她强调：“加快数字技术、人工智能（AI）、大数据（Big Data）、云计算（Cloud）、物联网（IoT）以及自动化技术在生产经营和管理中的应用，将有助于提高劳动生产率、降低成本、优化供应链，并推动增长模式创新。”



放眼国际，越南国家大学河内校区经济大学校长阮竹黎副教授指出，过去半个世纪中最成功的经济体，无一不是将科技创新置于国家发展战略的核心位置。



国际实践表明，科技能够帮助一个国家突破资源、劳动力和市场规模等方面的限制。当生产率和创新能力不断提升时，经济体便能够在相同资本、劳动力和资源投入条件下创造更高附加值。

越共中央政策与战略部副部长阮德显博士也认为，2026年实现两位数经济增长目标面临巨大挑战。在此背景下，加快构建以科技、创新和数字化转型为核心的新增长模式已成为现实需要。



这正是第57号决议将科技、创新和数字化转型确定为首要战略突破口的重要原因，即把其作为提升劳动生产率、增强国家竞争力、夯实新发展阶段快速可持续增长基础的关键动力。



越南与世界经济研究所副所长范英俊表示，第57号决议实施一年多以来，企业界对科技、创新和数字化转型重要性的认识明显提高。



这种认识上的转变是十分重要的基础，因为企业才是将科研成果和技术创新真正转化为生产力的主体。然而，从理念认同到实际行动之间仍存在较大差距，特别是在中小企业领域。



财政部统计局评估认为，目前不少企业技术应用水平仍然有限，对研发（R&D）、数字基础设施以及高素质人才的投入尚未达到发展需求。因此，今年下半年，科技对经济增长的贡献仍主要体现在提升现有产业运行效率，而短期内难以形成爆发式增长。



不过，要保持两位数增长轨道，越南必须加快由资本和劳动力驱动的发展模式，转向以生产率、科技、创新、数字化转型和企业创新能力为核心的新增长模式。这意味着，科技不能停留在文件、科研院所、大学或实验室，而必须真正融入生产实践、企业管理和公共服务。科研成果只有转化为具有广泛应用价值的新产品、新工艺和新商业模式，才能真正释放发展潜力。

人工智能（AI）、大数据（Big Data）、云计算（Cloud）、物联网（IoT）和自动化技术的应用，有助于企业缩短生产流程、降低运营成本、提升产品质量、优化供应链，并进一步拓展市场。同时，这些技术还能帮助企业分析客户需求、优化库存管理、加强质量控制，从而实现更加快速、精准的经营决策。

因此，正如范英俊所强调，要切实服务于两位数经济增长目标，科技、创新和数字化转型必须深度融入企业各项经营活动，不断提升运营效率，催生新产品和新模式，持续增强企业市场竞争力。（完）

