越南第十六届国会第一次非常规会议：健全与新组织架构模式相适应的乡级军事指挥部

越通社河内——在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月4日上午，国会听取关于《防范和打击大规模杀伤性武器扩散法案》和《关于修改补充军事与国防领域9部法律若干条款的法案》等两项法案的呈文和审查报告。



随后，国会就《防范和打击大规模杀伤性武器扩散法案》、《关于修改补充军事与国防领域9部法律若干条款的法案》以及《法律普及与教育法案（修正案）》等进行分组讨论。



《关于修改补充军事与国防领域9部法律若干条款的法律草案》旨在及时贯彻落实越共关于按照两级地方政府模式重组政治系统组织机构的方针，同时加大权力下方进度、精简与简化行政程序，确保法律体系的统一性与同步性，并提高国家管理效力与效率。



该草案重点按精简、高效方向修改涉及地方军事组织的规定，健全与新组织架构模式相适应的乡级军事指挥部和区域防空指挥部；同时梳理并修改紧迫规定，以确保各机关和组织的活动连续、通畅，加强权力下放，处理实践中产生的障碍，并确保法律体系的合宪性、合法性与统一性。



在下午的会议上，国会就《石油法案（修正案）》；《国家赔偿责任法若干条款修改补充法案》以及关于处理涉及国家经济、民营经济及科学技术应用、创新、数字化转型等违法行为的特殊机制与政策的国会决议草案等项目进行分组讨论。（完）

越通社