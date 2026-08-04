☀️越通社早安咖啡（2026.8.4）

8月4日上午，国会听取关于《防范和打击大规模杀伤性武器扩散法案》和《关于修改补充军事与国防领域9部法律若干条款的法案》等两项法案的呈文和审查报告。图自越通社

越通社河内 ——在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月4日上午，国会听取关于《防范和打击大规模杀伤性武器扩散法案》和《关于修改补充军事与国防领域9部法律若干条款的法案》等两项法案的呈文和审查报告。 全文



·8月3日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年7月份政府例行会议，重点评估7月份和今年前7个月经济社会发展情况、公共投资资金分配和拨付进度、各项国家目标计划实施情况，并研究部署下一阶段重点任务和措施。 全文



·越共十四届三中全会通过的关于越南发展模式转型的第19号决议标志着越南发展理念实现重要转变。该决议不仅着眼于实现快速、可持续增长目标，还确立了以生产率、科技、创新、数字化转型、绿色转型和高素质人力资源为核心的新发展模式。专家们认为，发展模式的转型将开辟新增长空间，激发资源活力，提升国家竞争力，为实现越南到2045年成为高收入发达国家目标奠定坚实基础。



·8月3日晚，在印度尼西亚西爪哇省茂物的帕坎萨里体育场，越南队以令人信服的表现客场3比0完胜东道主印度尼西亚队。这场关键胜利帮助越南重夺A组出线主动权，基本锁定半决赛席位。 全文

越南队庆祝胜利。图自越通社

·越南内务部副部长阮氏河在8月3日下午举行的2026年7月政府例行记者会上表示，截至目前，全国34个省市已按照中央政治局和政府的要求完成村、居民组的调整工作。实施过程严格、同步、公开、民主，在干部、党员和人民群众中形成了共识，为维护政治稳定和社会治安秩序作出了贡献。

·越南财政部副部长阮德芝在8月3日下午举行的2026年7月政府例行记者会上表示，政府继续实施减免缓缴税费政策，以支持民众和企业，助力控制通胀和稳定宏观经济。 全文

·据越南财政部统计局8月3日公布的数据显示，2026年7月，越南接待国际游客167万人次，同比增长6.6%。2026年前7月，国际游客累计达1390万人次，同比增长13.8%。目前，越南旅游业已完成2026年接待国际游客2500万人次年度目标的约56%。

·在传统增长动力创造的空间逐渐收窄的背景下，科技、创新和数字化转型被确定为提升生产率、培育新增长动能、实现两位数经济增长目标的核心基础。这一战略性突破精神已在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议（57-NQ/TW）中得到具体体现，并成为越南经济破解发展瓶颈、培育快速可持续增长新动力的重要行动指南。

·据财政部统计总局8月3日发布的2026年7月及前7个月社会经济发展情况报告，7月份越南居民消费价格指数环比下降0.1%，前7个月平均预计同比上涨4.39%。

2026年7月，越南接待国际游客167万人次，同比增长6.6%。图自越通社

·8月3日，清化省烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会在该省咸龙坊咸龙烈士陵园，与有关机关和单位联合举行献花献香仪式，并对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。



·越南国家银行正抓紧完善相关实施细则，以实施面向优先领域中小企业的信贷计划。该计划规模约220万亿越盾，由各国有商业银行报名参与。这是越南国家银行副行长范清河8月3日下午在2026年7月政府例行记者会上所透露的信息。（完）