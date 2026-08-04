Multimedia

视频

宝石湿地森林焕发新活力 社区旅游助力得乐省绿色发展

占地近30公顷的宝石湿地森林（Bầu Đá）生态资源丰富，是众多本土动植物的重要栖息地。多年来，得乐省和盛乡居民世代依托这片森林繁衍生息，以捕捞水产为业，并共同守护这片湿地森林，维护当地生态环境。

在当地社区的共同保护下，森林中的红树林等湿地植被依然郁郁葱葱，为各类水生生物及野生鸟兽提供了良好的栖息环境，也为发展生态旅游奠定了坚实基础。

得乐省和盛乡美田村居民陶金： “宝石湿地森林历史悠久，自当地居民开垦土地、建立村庄以来便一直存在。这里保存着大片原始森林，生长着众多古树，栖息着丰富的野生动物，也是各类鸟类的重要栖息地。”

除了拥有重要的生物多样性价值外，宝石湿地森林还依托社区旅游的发展，为当地居民开辟了新的增收渠道，实现生态保护与民生发展的有机结合。

得乐省和盛乡美田村居民张文芽：“ 当地居民可以划船接送游客，增加家庭收入。每年公历7月至10月，是游客体验宝石湿地森林生态风光的最佳时节。”

目前，和盛乡已正式推出宝石湿地森林生态体验游项目。游客可乘坐小船穿梭于湿地森林之间，近距离感受独特的湿地生态系统，深入了解当地居民的生产生活方式。随着社区旅游不断发展，宝石湿地森林有望成为集生态观光、文化体验于一体的特色旅游目的地。

得乐省和盛乡党委书记方文良：“ 当地正研究制定宝石湿地森林社区旅游发展方案，计划成立社区旅游合作社。项目实施后，当地居民将直接参与旅游服务，负责划船接送游客、推介地方文化、美食和特色民俗，在增加收入的同时，实现生态保护与可持续发展的良性循环。”

推动旅游发展与生态保护深度融合，有望为当地经济发展注入新动能，同时更好地保护宝石湿地森林的生态价值。这一发展模式不仅有助于发挥社区在自然资源保护中的主体作用，也将把生态资源优势转化为可持续发展的民生优势，进一步打造得乐省独具特色的生态旅游品牌。（完）

#生物多样性 #湿地 #社区旅游
关注 VietnamPlus

绿色转型/循环经济

气候变化

相关新闻

探访鸟栖国家公园 沉浸式体验湿地生活

探访鸟栖国家公园 沉浸式体验湿地生活

周末，与其前往咖啡馆或熟悉的娱乐场所，不少越南年轻人选择来到鸟栖国家公园（Tràm Chim），开启一场亲近自然的生态之旅。乘上一叶小舟，远离城市喧嚣，广袤葱郁的同塔梅湿地风光徐徐铺展眼前。

乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

越南乂安省金莲乡正积极调整农业种植结构，在低洼湿地扩大莲花种植面积。通过将莲花一乡一品产品开发与体验式旅游基础设施建设紧密结合，不仅有效提高了当地居民收入，也进一步展现了独具特色的乡土文化风貌。

珍稀的斑嘴鹈鹕时隔6年再次现身同塔省鸟栖国家公园。越通社发

保护野生动物工作取得积极成效

多年来，越南生物多样性丧失问题日益严峻。曾经栖息着数千种鸟类、包括众多被列入《世界濒危物种红色名录》的珍稀鸟类的田地、森林和湿地不断从自然环境中消失。

鸟栖是越南第二个拉姆萨尔湿地、世界第2000个拉姆萨尔湿地。图自越通社

鸟栖国家公园可持续“复苏”湿地生态系统

同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园正实施多项措施，以可持续恢复湿地生态系统——这是同塔梅地区现存为数不多的典型生态系统之一。该区域不仅具有保护生物多样性的价值，还在水源调节和地方经济社会发展中发挥着重要作用。

同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔省鸟栖国家公园正积极推进湿地生态系统的可持续“复苏”。科学合理的水文调控被视为关键因素，有助于当地动植物群落逐步恢复与发展。该区域不仅承担着蓄水与调节水源的重要功能，也为地方经济社会的可持续发展提供坚实支撑。

更多

聚焦破解制度瓶颈 越南国会为发展蓄势赋能

聚焦破解制度瓶颈 越南国会为发展蓄势赋能

8月3日上午，越南第十六届国会第一次非常规会议正式开幕。本次会议聚焦审议通过一系列重大事项，包括15部法律、4项决议，审议关于成立广宁市和北宁市的决议，以及人事工作等内容。会议旨在及时将党的主张制度化，着力破解制度性瓶颈，为国家迈入新发展阶段注入强劲动力。

越南“蓝盔”部队在阿卜耶伊留下温情印记

越南“蓝盔”部队在阿卜耶伊留下温情印记

距离越南四号工兵队结束在联合国阿卜耶伊临时安全特派团的任期仅剩约一个月。在近一年的任务执行期间，该部队已实施多项重要基础设施工程，为特派团行动提供支持，并改善了当地民众的出行、学习和生活条件。

一切方针政策都以人民幸福为目标

一切方针政策都以人民幸福为目标

胡志明主席生前始终将人民视为革命事业的目标与动力。一切方针政策都以人民幸福为指向。他最大的渴望是“人人有饭吃、有衣穿、人人皆能上学”。这不仅体现了对提升物质生活的期望，更彰显了他一贯的思想——建设全面发展、有知识、有道德、有人格、有社会责任的人。

续写越南奥黛焕发新生的故事

续写越南奥黛焕发新生的故事

如今，在保护、复原与创新等多项举措推动下，奥黛正逐步回归顺化市民的日常生活。从文化遗产空间到城市街巷，这一越南传统服饰焕发新的生机，不仅持续传承和弘扬民族文化价值，也进一步巩固了顺化“奥黛之都”的地位，为实现奥黛成为越南国服的愿景注入新的动力。

推动法律自生效之日起落地见效

推动法律自生效之日起落地见效

8月2日，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在河内主持召开国会代表团团长和党组组长会议，就越南第十六届国会第一次非常规会议的重点内容进行讨论并统一认识。

从香港经验看越南高质量人才培养之路

从香港经验看越南高质量人才培养之路

提升人力资源质量是越南实现战略突破的重要方向。借鉴中国香港这一拥有5所跻身全球百强高校、香港大学（HKU）位列全球第11位的国际教育高地的成功经验，将为越南培养符合国际标准的高素质人才队伍提供机遇。

绿色信贷突破：为越南可持续增长疏通资金流

绿色信贷突破：为越南可持续增长疏通资金流

为实现2050年净零排放目标，越南需要大量资金投入绿色项目、循环经济和ESG转型。在此背景下，完善政策机制、扩大绿色金融生态系统、为企业转型注入动力，被视为未来推动绿色信贷强劲发展的突破性措施。

不断提升越南的国际地位

不断提升越南的国际地位

近年来，越南积极参与多边事务，为推动解决地区和全球性问题作出了积极贡献。一个充满活力、勇于担当、值得信赖的越南形象，正日益获得国际社会广泛认可。

守护卢族传统织锦技艺

守护卢族传统织锦技艺

在莱州省昆哈乡（Khun Há）岩洞村（Bản Thẳm）的一栋栋高脚屋里，纺线声、织梭声每天都规律地回荡。对卢族同胞而言，织锦技艺不仅是制作日常服饰的一门手艺，更是一项代代相传、薪火相继的民族文化瑰宝。

越南启动2027年APEC峰会官方标识创意征集

越南启动2027年APEC峰会官方标识创意征集

延续2006年APEC和2017年APEC的辉煌历程，越南正式承办2027年APEC峰会，再次强调了其在全球外交版图上的中心地位。为彰显这一融入国际、实现跨越的重要里程碑，并在新纪元中留下越南印记，7月31日下午在河内，越南文化体育旅游部与外交部联合启动了2027年APEC峰会标志设计大赛，旨在寻找突破性的设计创意，为这一重大事件打造独特的形象识别。

北宁冲刺中央直辖市 外资企业寄予厚望

北宁冲刺中央直辖市 外资企业寄予厚望

作为一家独资企业，北宁VSIP长期投资于工业园区和城市基础设施，扎根北宁省近20年，见证了当地经济社会的跨越式发展。从最初仅开发一个工业园区，到如今建成了慈山和安峰两大工业园区，总面积超过900公顷，吸引来自多个国家和地区的近170家企业入驻，为10多万名劳动者创造了就业岗位。

创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源

创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源

7月30日下午，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会主任苏林主持召开指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。

美国提供档案资料 协助越南展开 “500个昼夜战役”

美国提供档案资料 协助越南展开 “500个昼夜战役”

目前，越南全国正在深入推进烈士遗骸搜寻归集与身份确认专项行动。不久前，在胡志明市黎氏莲公园发现了一处1968年戊申春节总进攻和总起义期间牺牲烈士的集体墓地。而开启这次搜寻的重要“金钥匙”之一，正是珍贵的历史档案资料。