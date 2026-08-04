宝石湿地森林焕发新活力 社区旅游助力得乐省绿色发展

在当地社区的共同保护下，森林中的红树林等湿地植被依然郁郁葱葱，为各类水生生物及野生鸟兽提供了良好的栖息环境，也为发展生态旅游奠定了坚实基础。

得乐省和盛乡美田村居民陶金： “宝石湿地森林历史悠久，自当地居民开垦土地、建立村庄以来便一直存在。这里保存着大片原始森林，生长着众多古树，栖息着丰富的野生动物，也是各类鸟类的重要栖息地。”

除了拥有重要的生物多样性价值外，宝石湿地森林还依托社区旅游的发展，为当地居民开辟了新的增收渠道，实现生态保护与民生发展的有机结合。

得乐省和盛乡美田村居民张文芽：“ 当地居民可以划船接送游客，增加家庭收入。每年公历7月至10月，是游客体验宝石湿地森林生态风光的最佳时节。”

目前，和盛乡已正式推出宝石湿地森林生态体验游项目。游客可乘坐小船穿梭于湿地森林之间，近距离感受独特的湿地生态系统，深入了解当地居民的生产生活方式。随着社区旅游不断发展，宝石湿地森林有望成为集生态观光、文化体验于一体的特色旅游目的地。

得乐省和盛乡党委书记方文良：“ 当地正研究制定宝石湿地森林社区旅游发展方案，计划成立社区旅游合作社。项目实施后，当地居民将直接参与旅游服务，负责划船接送游客、推介地方文化、美食和特色民俗，在增加收入的同时，实现生态保护与可持续发展的良性循环。”

推动旅游发展与生态保护深度融合，有望为当地经济发展注入新动能，同时更好地保护宝石湿地森林的生态价值。这一发展模式不仅有助于发挥社区在自然资源保护中的主体作用，也将把生态资源优势转化为可持续发展的民生优势，进一步打造得乐省独具特色的生态旅游品牌。（完）

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