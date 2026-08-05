经济

欧盟就钢铁法规产品范围启动磋商及其对越南的影响

欧盟委员会近日启动了首次针对性磋商，旨在根据欧盟钢铁法规评估钢铁产品定义的适用范围，建立比此前钢铁保障措施更严格的贸易保护框架，可能直接影响越南对该市场的钢铁出口。

越通社河内——欧盟委员会近日启动了首次针对性磋商，旨在根据欧盟钢铁法规评估钢铁产品定义的适用范围，建立比此前钢铁保障措施更严格的贸易保护框架，可能直接影响越南对该市场的钢铁出口。

越通社驻欧洲记者报道，新规将免税进口配额削减至每年1830万吨，较2024年水平减少近47%，并将超出配额的关税提高一倍至50%。产品范围从28个类别扩大到30个。特别是，新规提出了名为“熔炼和浇铸”（melt and pour）溯源要求 ，迫使进口商必须明确钢铁首次熔炼和浇铸所在国家，而不仅仅是最终加工地。

本次磋商聚焦于正在考虑增补的4类产品。磋商开放至2026年9月30日；评估结果最迟于2026年12月31日公布。

对越南而言，越南驻比利时及欧洲商务处表示，2026年欧盟钢铁法规带来两大挑战。第一大挑战是市场方面。2026年前5个月，越南对欧盟的钢铁出口量同比下降近18.3%，出口额下降近23.3%。第二大挑战来自“熔炼和浇铸”规则。越南是特别容易受该机制影响的国家之一，因为其国内粗钢生产能力仍有限。

不过，越南钢铁协会（VSA）预测，2026年越南粗钢产量可达2700万吨，同比增长10%。

越南驻比利时商务参赞陈玉军提醒，当前出口欧盟的越南钢铁企业需密切跟踪本次磋商进展。商务处建议越南钢铁出口企业和越南钢铁协会加强与欧盟进口企业及相关协会的沟通，提交符合越南生产和贸易实际情况的意见，争取获得必要的过渡期，以便企业进行调整。（完）

越通社
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