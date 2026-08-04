5号油汀太阳能发电厂项目正式开工

越通社西宁省——5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。



5号油汀太阳能发电厂项目由春桥Holdings股份公司成员公司——DT5.1能源股份公司为投资方，占地约645公顷。该项目将同步建设光伏组件系统、组串式逆变器、变电站、输电线路等。



该项目预计于2027年12月建成并投入商业运营后，每年可向国家电网供应超过8.08亿吉瓦时（GWh）清洁电力，为满足经济社会发展用电需求提供有力支撑，同时助力越南实现温室气体减排目标和“净零排放”承诺。



此外，该项目投运后还为当地经济发展注入新动力。通过将自然能源转化为清洁电力， 5号油汀太阳能发电厂项目还将有助于保障国家能源安全、减少温室气体排放，并进一步巩固西宁省作为越南可再生能源发展重点地区的地位。



总承包方中国电建集团亚太区域总部总经理周家义承诺，将以质量与进度为项目管理双核心，并将健康、安全与环境（HSE）管理贯穿项目实施全过程。



据投资方介绍，自2018年以来，春桥Holdings已投建1号、2号和3号油汀太阳能发电厂，总装机容量达500兆瓦，占地约720公顷，投运时曾是东南亚规模最大的太阳能发电项目群。此次继续投资建设5号油汀太阳能发电厂，有望进一步推动西宁省清洁能源产业发展，为实现新阶段绿色增长目标和保障国家能源安全保障作出贡献。



活动期间，DT5.1能源股份公司还向西宁省助学基金和杨明珠乡扶贫基金捐赠10亿越盾，以支持当地民生保障工作。（完）

越通社