将野生动物放归自然的旅程

越通社河内——布亚摩（Bù Gia Mập）国家公园占地面积约2.6万公顷，位于同奈市布亚摩乡，是地处长山山脉末端的特殊用途林区，拥有1000多种植物以及数百种兽类、鸟类和爬行动物，其中多种属全球濒危物种。



多年来，布亚摩国家公园宣传、旅游与保护救护中心已接收、救护并放归了多种珍稀野生动物，如黄颊长臂猿、黑腿白臀叶猴、倭蜂猴、水獭、熊狸等。



布亚摩国家公园宣传、旅游与保护救护中心副主任陈文长表示，该单位目前正在照顾65只个体，分属23个珍稀物种。值得注意的是，该中心已成功为三只黄颊长臂猿配对繁殖，并成功将一个黄颊长臂猿家庭放归自然环境。



除了救护工作外，布亚摩国家公园还通过实地参观、课外活动、数字平台宣传以及在学校和地方开展的项目来推进保护教育。该单位还为学生和志愿者创造机会，在专业人员指导下参与动物照顾和救护支持，为提高生物多样性保护意识作出贡献。



由于经费有限而接收的动物数量日益增多，中心干部主动动员社会化资源，同时自行改造和建设兽舍，以确保在放归前的照顾和自然习性恢复条件。据该中心表示，加强基础设施、设备、经费和人力资源的投入，将有助于提高救护效率，为更多野生动物个体回归自然环境创造条件。（完）

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